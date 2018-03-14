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14.03.2018 17:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Архангельск на фестиваль "Родниковое слово" приедут 20 театров

Текст: Анна Чистякова (Архангельск)
В Архангельском областном театре драмы имени Ломоносова рассказали о том, как будет проходить Всероссийский театральный фестиваль имени Федора Абрамова "Родниковое слово" в 2018 году.

Уже шестой раз подряд в творческом смотре примут участие профессиональные театры, которые покажут лучшие постановки по русской прозе.

Фото: Дарья Пичугина / театр "Приют комедианта"
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Как рассказал главный режиссер Архангельского театра драмы Андрей Тимошенко, в этом году поступило около 50 заявок от театров России, ближнего и дальнего зарубежья. В Архангельске будет представлено 23 спектакля от 20 театральных коллективов.

- География очень обширная. Есть спектакли из Испании, Македонии, Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова, Башкортостана и других городов, - отмечает Андрей Тимошенко.

По его словам, особенностью фестиваля "Родниковое слово" станет то, что зритель сможет увидеть спектакли, поставленные по пьесам. Они будут выделены в отдельную номинацию.

- Среди заявок было несколько спектаклей по пьесам, которые оказались хороши. Мы решили от них не отказываться, - поясняет Андрей Тимошенко.

В списке участников фестиваля, который пройдет в Архангельске с 3 по 6 мая, театр "На Литейном" из Санкт-Петербурга, театр "Булгаковский дом" из Москвы, испанский театр  La Troupe de Feijoo, независимый театральный проект "Крупный план" из Нижнего Новгорода, пермский театр "У Моста" и многие другие.

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