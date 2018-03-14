В Петербурге школьник ранил ножом одноклассника

Прокуратура Невского района Северной столицы начала проверку инцидента в гимназии №498 на улице Новоселов, где ученик ранил ножом одноклассника.

По предварительной информации, мальчика ранили еще 7 марта, но родителям он признался только 12-го числа. По словам семиклассника, сверстник напал на него с ножом на перемене, однако о причине нападения ничего не сказал. Позже рана на бедре начала гноиться, и школьника увезли в детскую больницу имени Раухфуса. Впрочем, вскоре мальчика отпустили лечиться дома.

- Сотрудники прокуратуры района выясняют все обстоятельства происшедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, - отмечают в пресс-службе ведомства.