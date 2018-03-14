В Петербурге угонщик выпрыгнул из конвойной машины в канал

В Петербурге подозреваемый в угоне бросился в Обводный канал, чтобы сбежать от следователей. Мужчина пробил головой стекло конвойного автомобиля, упал на лед и сломал ногу.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, попытка побега произошла на перекрестке набережной Обводного канала с Лиговским проспектом.

Подозреваемый выскочил из машины, прихватив сумку, где лежали улики. Следователи пока выясняют, на что рассчитывал мужчина, но получилось в итоге следующее: подозреваемый прыгнул в Обводный канал, но он оказался покрыт льдом. От падения лед даже не треснул, и мужчина сломал ногу, потеряв тем самым возможность продолжить побег.

Сумку с уликами ему выбросить не удалось, на льду ее просто негде было спрятать и следователи без проблем заполучили важные для расследования предметы обратно.

Сам подозреваемый был задержан в середине февраля при попытке угона дорогой иномарки. Вместе с ним в деле фигурирует еще один мужчина. Оба подозреваемых ранее судимы.

Следователи полагают, что та иномарка, которую у мужчин так и не получилось угнать, не единственная в их послужном списке. Сейчас в региональном СК поднимают все похожие дела.

Подозреваемым предъявлено обвинение. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. С учетом попытки побега следствие будет настаивать на аресте.