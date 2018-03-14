В регионе заработал закон о мерах господдержки обманутых дольщиков. По информации пресс-службы правительства области, пострадавшими признаны 353 человека. Сейчас проблемными признаны 8 домов в Вологде, Шексне, Марфино, Алексино, Череповце.

Суть нового механизма в том, что власти предлагают застройщику выгодную сделку: он достраивает проблемные дома, а ему за это выделяют земельный участок без проведения торгов. И вдобавок к этому - субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам. Кроме того, из местной казны предоставят субсидии для подключения проблемного объекта к коммунальной инфраструктуре.

По словам спикера областного Заксобрания Андрея Луценко, обманутые дольщики также могут претендовать на бесплатный земельный участок, социальную выплату на завершение строительства, а также юридическую помощь.

Правда, пока речь идет о достройке зданий только в Вологодском районе и Череповце. В городе металлургов 12 обманутых дольщиков должны наконец-то получить новые квартиры.

Потенциальных инвесторов для достройки домов в поселках Алексино и Шексна власти пока не нашли.

- Что касается Вологодского района, то инвестор, который заявился на достройку домов нам хорошо знаком, и уже подтвердил свою состоятельность. Ранее один из его объектов в поселке Кувшиново был достроен с его помощью. Поэтому мы верим в то, что и эта возможность будет реализована в полном объеме, - заявил Виталий Тушинов, заместитель губернатора Вологодской области.