Дефицит хранилищ для фруктов не позволяет увеличить поставки из Крыма

Половину выращенных в Крыму фруктов и овощей негде хранить. Производители просят продолжить действие программ господдержки строительства новых плодохранилищ, что позволит им увеличить объемы и расширить географию поставок фруктов в другие регионы России.

В прошлом году в Крыму собрали почти 45 тысяч тонн яблок, 6777 тонн черешни, абрикосов и персиков. Практически половина всего выращенного отправилась в другие области России.

- Самые крупные потребители нашей продукции - это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, - рассказала коммерческий директор "Крымской фруктовой компании" (КФК) Наталья Румянцева. - Наши яблоки можно найти и в Самаре, Саратове, Тольятти, Казани и даже в Екатеринбурге. В Ростовскую область и Краснодарский край поставляем косточковые (персик, нектарин, черешню). Самый дальний регион страны, который получает крымские яблоки, это Новосибирск. Хотя расходы на доставку одной машины составляют 250-270 тысяч рублей, тем не менее продукция в этом регионе востребована. В Крыму совершенно уникальный климат, и яблоки превосходят нормативные показатели по содержанию сухих веществ, пектина, сахара. Например, ГОСТ предусматривает минимально допустимое значение сухих веществ 12,5 процента для яблок первого сорта, а у нас от 16 до 24 процентов.

КФК - один из крупнейших производителей не только в Крыму, но и в России: по объему производства фруктов компания занимает второе место в стране, а черешни - первое. Сейчас у компании более 1600 гектаров земель хозяйства занимают многолетние насаждения, возделываемые по европейской технологии интенсивного садоводства, что позволяет уже со второго года закладки сада получать до 25 тонн с гектара. Последние посадки проводили по ультраинтенсивной технологии, с урожайностью до 100 тонн с одного гектара. Ежегодно КФК намерена закладывать около 200 гектаров новых садов.

Сберечь весь выращенный урожай в действующих фруктохранилищах емкостью 14 тысяч тонн не получится, а объемы производства будут увеличиваться. Поэтому в этом году компания строит новое фруктохранилище в Красногвардейском районе на 15 тысяч тонн с регулируемой газовой средой. Это позволяет сохранить яблоки с момента уборки в августе-сентябре до нового урожая следующего года.

- Мы инвестируем в проект около 730 миллионов рублей и запустим фруктохранилище в конце года, - рассказала Наталья Румянцева. - Это немалая для нас сумма, поэтому хотелось бы, чтобы государство предложило более дешевые финансовые ресурсы под программы развития производства. В частности, программа поддержки строительства фруктохранилищ не должна, на наш взгляд, ограничиваться 10 тысячами тонн. Для крупных компаний это очень небольшие объемы. К тому же в 2018 году эту программу не утвердили, оставив только компенсацию льготного кредитования.

При валовом сборе продукции в 2017 году в объеме 192,2 тысячи тонн мощности для хранения были 89,6 тысячи тонн

Еще в 2014 году совет министров Республики Крым утвердил госпрограмму развития сельского хозяйства и регyлирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия региона. Однако выделяют субсидии на условиях софинансирования из федерального бюджета при условии прохождения процедуры отбора инвестпроектов. В 2016 году возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию плодохранилищ проводилось в рамках ведомственной целевой программы "Экономически значимая региональная программа в области растениеводства". С 2017 года - госпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК" с общим объемом финансирования подпрограммы 76З,7 миллиона рублей, из которых 152,7 миллиона - из бюджета республики. Субсидии получили три крымских производителя: АО "Совхоз "Весна" в Нижнегорском районе на строительство плодохранилища единовременной мощности хранения 2 тысячи тонн, КФХ "Чистый кaмень" в Первомайском районе (0,6 тысячи тонн) и "Яросвит-Агро" в Симферопольском районе (2,4 тысячи тонн).

Крупные проекты строительства плодохранилищ помимо КФК начало реализовывать предприятие "Фрукты Старого Крыма" в Кировском районе.

- В феврале мы приступим к строительству первой очереди фруктохранилища с регулируемой газовой средой объемом хранения 2,5 тысячи тонн, - рассказал руководитель компании "Фрукты Старого Крыма" Олег Григоров. - К 2021 году выйдем на полную мощность 16 тысяч тонн. Были сложности с оформлением участков - земля вся паевая, крымчане же считают, что сотки на полуострове "золотые", даже если до них не долетают брызги Черного моря. На оформление нескольких сотен договоров по продаже паев ушло более трех лет. Кроме того, сложности были с приобретением импортного оборудования для фруктохранилищ - из-за санкций не все производители готовы работать напрямую с Крымом.

У предприятия молодые посадки на площади 114 гектаров, в нынешнем году начнется закладка яблоневого сада еще на 106 гектаров, всего планируется довести площади до 500 гектаров. Ориентируется предприятие, созданное в 2014 году, на поставки крымских яблок в другие регионы России. В этом году ожидает первый коммерческий урожай в объеме около 2,5 тысячи тонн.

Когда фруктохранилище выйдет на проектную мощность, предприятие сможет сохранить не только свой урожай, но и принимать фрукты у более мелких производителей, ведь в Кировском районе других плодохранилищ пока нет.

- Такие предложения поступают, - поделился Олег Григоров. - Думаю, мы ими воспользуемся, в частности, планируем сотрудничать с производителями клубники: когда созревает эта ягода, то хранить яблоки уже смысла не имеет, то есть площади в хранилище будут свободны.

Сейчас в Крыму насчитывается 58 плодохранилищ единовременной мощностью 89,6 тысячи тонн. С 2014 года построено семь новых на 16,3 тысячи тонн. Однако позволить себе строительство таких объектов могут только крупные предприятия, а на рынке плодоовощной продукции Крыма высока доля производства в малых формах хозяйствования.

- Нехватка мощностей хранения приводит к снижению конкурентоспособности продукции и уменьшению доходности сельхозпроизводителей, - говорит заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Александр Сидоренко. - При валовом сборе плодоовощной продукции в 2017 году в объеме 192,2 тысячи тонн мощности для хранения были 89,6 тысячи тонн, соответственно, дефицит - около 50 процентов, или 102 тысячи тонн.

В 2018-2020 годах в Республике Крым планируется введение в эксплуатацию плодохранилищ мощностью 58,6 тысячи тонн. Это позволит сократить дефицит до 20 процентов, но он все равно сохранится.