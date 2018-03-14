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14.03.2018 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани при взрыве на заводе ранены шесть человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Тбилисском районе Кубани на маслопрессовом заводе произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек. Как выяснилось, ЧП произошло еще 8 марта, но известно о нем стало только сегодня.

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По факту происшествия краевое управление следственного комитета СК возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- По версии следствия, около четырех часов утра 8 марта в одном из цехов завода произошел хлопок, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В этот момент в помещении находилась рабочая смена. Шестеро работников получили различные повреждения и были госпитализированы. Сейчас двое из них уже выписаны и находятся на амбулаторном лечении. Еще двое получили ожоги 30 и 60 процентов поверхности тела и находятся в тяжелом состоянии в Краевой клинической больнице № 1 имени С. В. Очаповского. Причиной произошедшего ЧП явились допущенные нарушения требований охраны труда и технологического процесса производственных работ.

Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства и причины случившегося ЧП, в том числе изучают документацию завода, опрашивают свидетелей.

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