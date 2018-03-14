На Северном Кавказе и юге России усилятся снегопады и засухи

Исследование проводилось с целью разработки мер адаптации систем и технологий земледелия и лесопользования к климатическим изменениям. Обсуждение доклада, анализирующего прогнозные сценарии изменений климата и их влияния на сельское и лесное хозяйство, прошло в Почвенном институте имени Василия Докучаева.

По мнению ученых, если в начале XXI века в России наблюдался малый рост осадков, то к середине столетия он усилится, особенно в восточных и северных регионах страны.

"Рост летних осадков наиболее значим, главным образом, на севере и востоке России. На юге европейской части России - в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - ожидается усугубление засушливых (в среднем за год) условий", - говорится в исследовании.

При этом вероятно более "резкое" выпадение осадков произойдет в виде отдельных ливней или снегопадов. Станет также больше сильных паводков и наводнений.

Отметим, что недавно ученые заявили, что через 30 лет климат Ростовской области через 30 лет может измениться на субтропический, и погода на побережье Азовского моря станет близка к климату Абхазии и Сочи.

- По показателям увлажнения и количеству осадков сравнялись с субтропиками, особенно юг Ростовской области. Пока мы отстаем по температурам: в субтропиках годовая это +11, у нас + 9,95, - заявила доктор географических наук Людмила Беспалова.

По ее мнению, летнее обмеление Дона в 2017 году, когда вода уходила от берегов на десять метров является одним из ярких примеров изменения климата. Изменения климатических условий может привести не только к смене флоры и фауны, но и смене экономики региона. К примеру, донским аграриям придется выводить новые сорта пшеницы и смещать сроки посевов.