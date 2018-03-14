Под Астраханью пограничники задержали 35 почтовых голубей из Чечни

В Астраханской области сотрудники регионального пограничного управления не выпустили из России 35 почтовых и декоративных голубей, которые следовали из Чечни в Казахстан. Причиной задержания стало отсутствие сопроводительных ветеринарных документов.

Инцидент произошел на российско-казахской границе в пункте пропуска "Караузек".

"Так как перевозка птиц осуществлялась с нарушениями российского законодательства, автомобиль с ними через границу не пропущен. Пернатые вернулись в Чеченскую Республику", - сообщили "РГ" в пограничном управлении ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Пограничники объяснили владельцу птиц, что для перемещения голубей необходимы ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение пернатых, а также их эпизоотическое состояние.