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14.03.2018 13:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Астраханью пограничники задержали 35 почтовых голубей из Чечни

Текст: Николай Грищенко (Астрахань)

В Астраханской области сотрудники регионального пограничного управления не выпустили из России 35 почтовых и декоративных голубей, которые следовали из Чечни в Казахстан. Причиной задержания стало отсутствие сопроводительных ветеринарных документов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Инцидент произошел на российско-казахской границе в пункте пропуска "Караузек".

"Так как перевозка птиц осуществлялась с нарушениями российского законодательства, автомобиль с ними через границу не пропущен. Пернатые вернулись в Чеченскую Республику", - сообщили "РГ" в пограничном управлении ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Пограничники объяснили владельцу птиц, что для перемещения голубей необходимы ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение пернатых, а также их эпизоотическое состояние.

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