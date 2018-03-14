Повторивший трюк из "Миссия невыполнима" енот попал на видео

Оказавшийся на фонарном столбе сочинский енот, пытаясь сбежать от спасателей, исполнил прыжок, напомнивший пользователям соцсетей трюк, что выполнил актер Том Круз на съемках фильма "Миссия невыполнима-6".

Соответствующий ролик, снятый очевидцами, появился на YouTube-канале "Вести Сочи".

Сообщается, что животное благополучно спрыгнуло на растянутый тент и скрылось в неизвестном направлении.

Зачем ему понадобилось залезать на столб, неизвестно. Однако спасатели оперативно примчались на помощь отчаянному еноту.