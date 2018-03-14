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14.03.2018 15:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Повторивший трюк из "Миссия невыполнима" енот попал на видео

Текст: Оксана Грибанова

Оказавшийся на фонарном столбе сочинский енот, пытаясь сбежать от спасателей, исполнил прыжок, напомнивший пользователям соцсетей трюк, что выполнил актер Том Круз на съемках фильма "Миссия невыполнима-6".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Соответствующий ролик, снятый очевидцами, появился на YouTube-канале "Вести Сочи".

Сообщается, что животное благополучно спрыгнуло на растянутый тент и скрылось в неизвестном направлении.

Зачем ему понадобилось залезать на столб, неизвестно. Однако спасатели оперативно примчались на помощь отчаянному еноту.

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