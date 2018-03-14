Как превратить Крым в один из привлекательных регионов страны? Ответ на этот вопрос искали в ходе поездки на полуостров руководители Российской академии наук. Об итогах визита корреспонденту "РГ" рассказал президент РАН Александр Сергеев.

Крым более двух десятилетий входил в состав Украины, и многие связи между учеными были утеряны. О науке Крыма практически не было слышно. Какова главная цель вашей поездки на полуостров? Может, что-то стало для вас сюрпризом?

Александр Сергеев: Во времена СССР в Крыму было много сильных институтов и ученых, с которыми мне доводилось сотрудничать. Затем по известным причинам эти связи фактически были утеряны. Цель нашей поездки - возобновить участие РАН в работах крымских ученых. Наши ожидания оправдались. Могу со всей ответственностью сказать: наука в Крыму не просто есть, она высокого уровня. Например, я был поражен публикационной активностью крымчан. Цифры ряда институтов даже выше, чем в центральной части России. В Крыму издают свои научные журналы, причем в обновленном варианте, и они уже получили признание.

Вы спросили, что стало сюрпризом? Я бы сказал о главном впечатлении от многочисленных встреч с учеными Крыма. У них горят глаза. Они почувствовали, что востребованы, нужны России и своему региону. Уверяю вас, это не громкие слова, это реальность.

Могу со всей ответственностью сказать: наука в Крыму не просто есть, она высокого уровня

Может, свою роль сыграли и майские указы президента России о повышении зарплат ученым?

Александр Сергеев: Да, крымские ученые получили существенную прибавку. Конечно, это дает совсем другое ощущение и своей работы, и своей востребованности. Думаю, сработал и эффект включения Крыма после украинского прошлого в нашу жизнь. Люди сравнивают, как было и как стало. Ведь иногда, чтобы почувствовать себя счастливым, надо какое-то время пожить в трудных условиях.

Россия - страна с античным прошлым

В Крыму накопилось много проблем, которые напрямую связаны с жизнью людей. Для их решения и призвана академия. Какие являются самыми неотложными, первоочередными?

Александр Сергеев: В ходе обсуждений с руководством республики мы определили шесть главных научных направлений, важных для развития Крыма: сельское хозяйство, медицина, экология, космос, энергетика и археология. Все важнейшие, но я бы прежде всего сказал про археологические раскопки. Честно говоря, то, что нам показали, вызвало у всей нашей группы, а это все вице-президенты РАН, сильнейшие эмоции.

Конечно, Крым всегда был центром притяжения археологов, ведь это пересечение времен, цивилизаций, путей и т.д. Но сейчас произошел настоящий прорыв в связи со строительством трассы "Таврида" из Керчи в Симферополь. Впереди строителей пошли археологи, и уже найдено огромное количество уникальных артефактов, только за прошлый год около 40 тысяч, представляющих огромную ценность. Причем разных исторических периодов, начиная с бронзового века.

Особо надо выделить находки в районе Керчи, который являлся главным городом Боспорского царства. Здесь были не какие-то отдельные поселения, а целая цивилизация, существовавшая несколько веков. И эти самые последние находки - амфоры, маски, украшения и т.д. - являются такими античными артефактами. Вывод: Россия - страна с античным прошлым.

Хочу подчеркнуть, что как раз в этом месте в Крым входит Керченский мост, который уже в этом году будет запущен. Мы считаем, что здесь надо создать историко-археологический, культурный, туристический кластер под названием "Ворота Крыма". Представьте, вы по мосту въезжаете в Крым, справа - знаменитая гора Митридат античной эпохи, впереди - курганы-захоронения скифских царей, слева - русская крепость XIX века, которая охраняла вход в Керченский пролив. И вы попадаете в историю страны.

Мы предлагаем в этом кластере создать оснащенную самым современным оборудованием археологическую лабораторию, которая представляла бы интерес для международного сообщества.

Эта голова из терракота изготовлена в Малой Азии в V веке до н.э. Находка уникальна для Северного Причерноморья. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Современная ситуация в мире, к сожалению, не способствует тесным контактам российской и западной науки, тем более в Крыму.

Александр Сергеев: С одной стороны, вы правы. Но для любого настоящего ученого всегда есть сильнейший магнит: тяга к новому, сугубо научное любопытство. А в Крыму такое огромное количество уникальных находок, что почти наверняка это будет сильнейшей движущей силой принять участие в исследованиях, преодолеть политические барьеры. Словом, мне кажется, что такой международный проект археологии Крыма сможет привлечь сюда ученых из многих стран мира.

Второй важнейший проект связан с исследованием шельфа. Экспедиции в Черном море выявили места выброса метана в виде пузырькового газа, и, судя, по ряду признаков, там может с большой вероятностью находиться крупное месторождение природного газа. Чтобы удостовериться, надо провести целый комплекс исследований, в том числе аэро- и космические съемки этих регионов.

Солнце придет в Крым

В Крыму серьезный дефицит энергии, а с другой стороны, здесь очень перспективный регион для альтернативной энергетики. Что-то из "альтернативного" предполагается сделать?

Александр Сергеев: Да, планы обширные. Потребности Крыма в энергии будут возрастать от 2 Гигаватт сегодня до 5 Гигаватт в 2025 г. Здесь может помочь возобновляемая энергетика. Но вопрос требует серьезного научного исследования. Скажем, для ветряков на западном побережье надо выбрать наиболее оптимальные районы, но сначала надо изучить профиль местности, скорости ветра, как он дует в разные сезоны и т.д. Аналогичная ситуация с энергией морских волн и Солнца.

Больной вопрос - вода. Полуостров всегда испытывал дефицит. А после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, он только обострился. И если население практически обеспечено питьевой водой, то для сельского хозяйства ее сейчас не хватает. А ведь в Крыму большие планы по быстрому развитию села. Где же взять воду? Можно опреснять морскую, как делают в Арабских Эмиратах, но получите фактически дистиллированную воду, которая для полива сельскохозяйственных культур не всегда подходит.

Сейчас создаются установки для получения воды из атмосферы. Но сколько, какова ее цена? Ответить на эти и другие вопросы сможет установка, разработанная в отечественном Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ, которая в ближайшее время будет запущена в Крыму. Ее создатели утверждают, что она будет более производительной, чем западные аналоги. Но думаю, речь может идти о применении такой техники только в каких-то отдельных хозяйствах.

А кардинально решить водный вопрос можно за счет подземных природных резервуаров. Во всяком случае, специалисты из Института водных проблем РАН, изучавшие этот вопрос, утверждают, что с высокой вероятностью под землей есть большие резервуары воды. Чтобы их найти, в ближайшее время будет проведена аэроразведка. Вертолет просканирует большие территории на глубину до 300 метров. Затем изучением займутся гидрогеологи.

Нехватка воды будет сдерживать развитие сельского хозяйства. А ведь Крым для него поистине уникальное место.

Александр Сергеев: Кстати, вы знаете, что Никитский ботанический сад основан в 1812 году? Идет война, а в России появляется не просто сад, а научная лаборатория для создания новых сортов растений. Четыре года назад ученые Ботанического сада выиграли грант Российского научного фонда на 650 миллионов рублей. Там теперь создан уникальный центр с самыми современными молекулярно-биологическими и генетическими лабораториями. Здесь занимаются микроклонированием растений, выведением новых сортов, изучением их устойчивости.

Особо скажу про семеноводство. Сейчас мы не можем использовать украинские семена для производства зерна, поэтому в Крым его завозят из Краснодара, из Ростова. Но это же нонсенс. Ведь в Крыму уникальный климат. Здесь гораздо выгодней заниматься именно семеноводством, чем стремиться к высоким урожаям зерновых. Именно Крым может в перспективе обеспечить посевным высококлассным элитным материалом миллионы гектаров в стране.

Перейдем от дел земных к космическим. Ведь в Крыму работает знаменитая астрофизическая обсерватория.

Александр Сергеев: Помимо нее там расположен Центр дальней космической связи. Вместе они образуют целый комплекс с огромным потенциалом для решения фундаментальных и прикладных научных задач и в ближнем, и в дальнем космосе. Крымские ученые создают оптические компоненты для наших космических аппаратов. А это мониторинг Земли из космоса.

Кстати, космический мониторинг важен для слежения за экологической обстановкой. А она очень беспокоит руководителей региона. Многие очистные сооружения изношены, и в море сбрасывается загрязненная вода. Еще одна проблема - свалки бытовых отходов, за ними тоже надо постоянно следить. Словом, ситуация с экологией требует постоянного мониторинга, в том числе из космоса.

На окраине древнего поселка археологи нашли клад серебряных монет, отчеканенных в Испании в середине XVII века. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Когда бизнес пойдет в науку

Каждое из перспективных направлений развития Крыма потребует больших финансовых средств. Потянет бюджет такие затраты?

Александр Сергеев: Не секрет, что Крым пользуется особым вниманием руководства страны. Сюда деньги идут и будут идти. В том числе и в науку. Вопрос: как их оптимально распределить. И здесь нам совместно с руководством региона надо верно оценивать ситуацию. Но если смотреть в будущее, то вложения во все направления, о которых мы говорили, окупятся. Они сделают Крым привлекательным для бизнеса. Мы в нашей стране никак не дождемся, чтобы бизнес начал серьезно финансировать науку. Ясно, что он раскошелится, только если увидит выгоду. И шельф с газом, и вода, и сельское хозяйство, и туризм, и здравоохранение, и даже экология могут оказаться выгодным вложением денег. Я уж не говорю про археологический кластер. Афины живут за счет своего акрополя, смотреть на него едут со всего мира. И у нас можно сделать свой акрополь в районе горы Митридат.

Афины живут за счет своего акрополя, смотреть на него едут со всего мира. Мы можем сделать свой акрополь в районе горы Митридат

Каков на данный момент конкретный итог вашей поездки в Крым?

Александр Сергеев: Мы увидели большую заинтересованность руководства Крыма в тесном сотрудничестве с РАН. Регион ищет пути решения своих непростых проблем с помощью науки. По итогам встреч было предложено создать научно-технический совет во главе с главой правительства Крыма Сергеем Аксеновым, формируются рабочие группы по каждому из шести направлений. Я согласился стать сопредседателем совета. Хотя некоторые коллеги меня критикуют, говорят, что же теперь, в каждом регионе будешь сопредседателем. Но если у крымчан горят глаза и они готовы работать с максимальной отдачей на свое новое научно-технологическое будущее, им надо помочь. Уверен, что такая позиция всегда найдет отклик в академии наук.

От первого лица

Сергей Аксенов, председатель правительства Республики Крым

Считаю, что визит руководителей академии начинает новую страницу в истории Крыма. Он позволит республике сформировать новую научную стратегию. Ведь вопросами науки в Крыму Украина фактически никогда серьезно не занималась. А у нас множество проблем по воде, энергетике, переработке твердых бытовых отходов и т.д. В сельском хозяйстве надо создавать новые сорта растений, породы животных, решать вопросы по переработке, хранению урожаев и т.д. Такие наработки есть у РАН. По каждому направлению нами с академией сформированы совместные научные группы, они должны дать конкретные предложения, которые позволят республике сделать новый качественный рывок.

Подчеркну, что практически все обсуждавшиеся проекты являются инновационными. Для их реализации необходимо участие бизнеса. Он приходит туда, где четко понимает, каков срок окупаемости, где глубоко проработаны все плюсы и минусы проекта. И здесь мы рассчитываем на высокую квалификацию ученых академии.