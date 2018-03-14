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14.03.2018 20:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин посетил Крым в преддверии годовщины воссоединения с РФ

Текст: Татьяна Замахина (Севастополь)
Фото: Сергей Михеев
Президент России Владимир Путин лично поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией. В ходе поездки на полуостров глава государства принял участие в митинге-концерте "Севастополь. Крым. Россия", а также осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта в Симферополе.

В обновленном аэропорту президенту похвастались уникальными "изюминками". Во-первых, Путину показали зал регистрации нового комплекса, который украшает самая большая стена из растений внутри здания. Площадь так называемой "Зеленой стены" - 1,6 тысячи квадратных метров. Затем глава государства прошел в зону обработки багажа, которая тоже оказалось уникальной. Здесь размещена первая в новой истории России (с 1991 года) полностью отечественная багажная система.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Всего два года назад на месте этого аэровокзального комплекса было маковое поле, рассказали Путину. Президент поинтересовался, достаточно ли будет нового терминала, если учитывать рост пассажиропотока в Крым. И получил утвердительный ответ. Новый аэровокзальный комплекс сможет пропускать 7 миллионов пассажиров в год. А в перспективе - 10 миллионов. Работы в новом терминале планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года.

Вечером главу государства ждали в Севастополе - на митинге-концерте в честь исторического референдума. Как особо подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, присутствие Путина на праздничном митинге не носило предвыборный характер. На площади Нахимова около побережья собрались десятки тысяч человек.

"Расскажем историю вместе! Россия. Севастополь. Крым" - такой лозунг украшал огромную сцену, оформленную цветами триколора. Флаги своей страны во множестве принесли севастопольцы разных возрастов - многие приходили семьями. Благо, погода располагала к праздничному настроению. Музыкальная программа оказалась весьма разнообразной. Собравшие охотно подхватывали "И вновь продолжается бой!", и приплясывали под модные танцевальные мотивы современных артистов. Среди прочих выступили Олег Газманов, группа "Любэ", Вика Цыганова, Сопрано Турецкого и многие другие всенародно любимые артисты и ансамбли.

Фото: РИА Новости
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- Все мы будем помнить, как сумели объединиться и отстоять путь в Россию, - говорил со сцены командующий Черноморским флотом, адмирал Александр Витко. - Это произошло благодаря тому, что Черноморский флот и вежливые люди одним своим присутствием предотвратили кровопролитие и никому не позволили повлиять на ваш выбор!

Он заверил, что флот останется гарантом безопасности в регионе.

"После крымской "весны" мы получили высокоточное оружие и умеем применять его! - заявил адмирал под аплодисменты. - Пока есть Черноморский флот, Крым и Севастополь будут русские!"

Выступил и депутат заксобрания Севастополя Алексей Чалый, который в непростые дни возглавил город.

"Мы вернулись к историческому пути, смогли отвести войну от наших домов, - говорил он. - И творцы этого успеха - вы". Командир легендарного крымского "Беркута" Юрий Абисов вспоминал: "Был Киев, майдан, был беспредел. И было возвращение домой… Вы встречали нас как героев, вы оценили нашу стойкость, нашу преданность долгу. Это был бальзам на наши души!"

Поздравить севастопольцев и гостей города прибыл на вертолете и глава государства.

- Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России, - сказал Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил крымчан за то, что они своим решением восстановили справедливость, нарушенную в советские времена. Тогда, напомнил он, Крым и Севастополь "незаконно, даже по советским законам, были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР".

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Путин успел пообщаться и с севастопольской общественностью. В частности, пообещал жителям города рассмотреть предложение о создании производственного центра на базе неработающего завода "Парус". Он стоит с начала 1990-х годов. Кроме того, глава государства в ответ на еще одно просьбу севастопольцев заявил, что транспортные проблемы Севастополя будут решаться.

Глава государства отметил, что пока собственные мощности города не позволяют развивать транспорт в полной мере, но это проблема решаема. Ведь в бюджете предусмотрены значительные средства на развитие города.

"В этом году, по-моему, 10 миллиардов запланировано. А в целом, за ближайшие 2018, 2019, 2020 годы - 100 с лишним миллиардов только на Севастополь", - подчеркнул Путин.

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