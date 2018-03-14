Путин посетил Крым в преддверии годовщины воссоединения с РФ

Президент России Владимир Путин лично поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией. В ходе поездки на полуостров глава государства принял участие в митинге-концерте "Севастополь. Крым. Россия", а также осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта в Симферополе.

В обновленном аэропорту президенту похвастались уникальными "изюминками". Во-первых, Путину показали зал регистрации нового комплекса, который украшает самая большая стена из растений внутри здания. Площадь так называемой "Зеленой стены" - 1,6 тысячи квадратных метров. Затем глава государства прошел в зону обработки багажа, которая тоже оказалось уникальной. Здесь размещена первая в новой истории России (с 1991 года) полностью отечественная багажная система.

Всего два года назад на месте этого аэровокзального комплекса было маковое поле, рассказали Путину. Президент поинтересовался, достаточно ли будет нового терминала, если учитывать рост пассажиропотока в Крым. И получил утвердительный ответ. Новый аэровокзальный комплекс сможет пропускать 7 миллионов пассажиров в год. А в перспективе - 10 миллионов. Работы в новом терминале планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года.

Вечером главу государства ждали в Севастополе - на митинге-концерте в честь исторического референдума. Как особо подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, присутствие Путина на праздничном митинге не носило предвыборный характер. На площади Нахимова около побережья собрались десятки тысяч человек.

"Расскажем историю вместе! Россия. Севастополь. Крым" - такой лозунг украшал огромную сцену, оформленную цветами триколора. Флаги своей страны во множестве принесли севастопольцы разных возрастов - многие приходили семьями. Благо, погода располагала к праздничному настроению. Музыкальная программа оказалась весьма разнообразной. Собравшие охотно подхватывали "И вновь продолжается бой!", и приплясывали под модные танцевальные мотивы современных артистов. Среди прочих выступили Олег Газманов, группа "Любэ", Вика Цыганова, Сопрано Турецкого и многие другие всенародно любимые артисты и ансамбли.

- Все мы будем помнить, как сумели объединиться и отстоять путь в Россию, - говорил со сцены командующий Черноморским флотом, адмирал Александр Витко. - Это произошло благодаря тому, что Черноморский флот и вежливые люди одним своим присутствием предотвратили кровопролитие и никому не позволили повлиять на ваш выбор!

Он заверил, что флот останется гарантом безопасности в регионе.

"После крымской "весны" мы получили высокоточное оружие и умеем применять его! - заявил адмирал под аплодисменты. - Пока есть Черноморский флот, Крым и Севастополь будут русские!"

Выступил и депутат заксобрания Севастополя Алексей Чалый, который в непростые дни возглавил город.

"Мы вернулись к историческому пути, смогли отвести войну от наших домов, - говорил он. - И творцы этого успеха - вы". Командир легендарного крымского "Беркута" Юрий Абисов вспоминал: "Был Киев, майдан, был беспредел. И было возвращение домой… Вы встречали нас как героев, вы оценили нашу стойкость, нашу преданность долгу. Это был бальзам на наши души!"

Поздравить севастопольцев и гостей города прибыл на вертолете и глава государства.

- Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России, - сказал Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил крымчан за то, что они своим решением восстановили справедливость, нарушенную в советские времена. Тогда, напомнил он, Крым и Севастополь "незаконно, даже по советским законам, были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР".

Путин успел пообщаться и с севастопольской общественностью. В частности, пообещал жителям города рассмотреть предложение о создании производственного центра на базе неработающего завода "Парус". Он стоит с начала 1990-х годов. Кроме того, глава государства в ответ на еще одно просьбу севастопольцев заявил, что транспортные проблемы Севастополя будут решаться.

Глава государства отметил, что пока собственные мощности города не позволяют развивать транспорт в полной мере, но это проблема решаема. Ведь в бюджете предусмотрены значительные средства на развитие города.

"В этом году, по-моему, 10 миллиардов запланировано. А в целом, за ближайшие 2018, 2019, 2020 годы - 100 с лишним миллиардов только на Севастополь", - подчеркнул Путин.