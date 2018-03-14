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14.03.2018 20:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Каждому по яблочку

Российские садоводы готовы существенно нарастить урожай и обеспечить плодами отечественный рынок
Текст: Дмитрий Ивнев (Краснодарский край)
Российская газета - Спецвыпуск №7516 (53)
В России сегодня ежегодно выращивается около 800 тысяч тонн яблок, а потребляется три миллиона тонн. С учетом отечественного климата отрицательное "сальдо" неизбежно, однако садоводы готовы существенно нарастить урожай.
Специальная сетка над новыми садами защитит молодые яблони от града и обжигающего солнца. Фото: Аносов Владимир Специальная сетка над новыми садами защитит молодые яблони от града и обжигающего солнца. Фото: Аносов Владимир
Специальная сетка над новыми садами защитит молодые яблони от града и обжигающего солнца. Фото: Аносов Владимир

По данным Федеральной таможенной службы, за 11 месяцев 2017 года Россия импортировала чуть более 620 тысяч тонн яблок. Собрано в стране было 800-850 тысяч тонн этих плодов.

40 процентов российского урожая яблок производит Краснодарский край, рассказал руководитель Союза "Садоводы Кубани" Николай Щербаков. Регион, по его словам, вполне может серьезно нарастить свой потенциал. Но для этого нужно заложить еще 40 тысяч гектаров садов. Однако при нынешних темпах закладки - по 1800 гектаров в год - понадобится более 20 лет. И без государственной поддержки ускорить процесс не получится, что подтверждает опыт других стран.

Один из таких примеров - Польша, которую не раз вспоминали участники прошедшего недавно в Краснодаре круглого стола, на котором обсуждались перспективы развития садоводства в регионе и стране. В европейском государстве отрасль получила всемерную поддержку и от своих властей, и от Евросоюза. При этом глава садового хозяйства "Южное ААА" из станицы Ленинградской Краснодарского края Александр Акимов вспомнил, что еще в ту пору, когда евро стоил 43 рубля, Евросоюз доплачивал польским садоводам за каждый проданный в Россию килограмм яблок по шесть рублей. Сейчас же у отечественных садоводов условия для конкуренции куда благоприятнее. Об этом говорит, в частности, пример и этого хозяйства.

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- Для большинства современных садоводов обычный сад с 800 деревьями на гектаре - это вчерашний день, - говорит Акимов. - Сейчас наиболее распространены интенсивные сады. В них на каждом гектаре высаживается от 800 до 2500 деревьев. Мы же пошли дальше и выращиваем суперинтенсивный сад: в зависимости от сорта на каждом гектаре - от 3300 до 5600 яблонь.

На Кубани эту фирму даже называют "яблочным Сколковом". Здесь на 500 с лишним гектарах отрабатываются наиболее перспективные направления развития отрасли. Скажем, все большим спросом пользуется органическая продукция, хотя это и очень дорого: средства защиты, как правило, импортные, "накрутка" на их цену достигает 400 процентов. Но без таких препаратов не обойтись.

Для большинства современных садоводов обычный сад с 800 деревьями на гектаре - это вчерашний день

В 2012 году на развитие садоводства из федерального и краевого бюджетов было выделено 188,6 миллиона рублей. В 2017 году бюджетные ассигнования составили уже 501 миллион рублей. Сейчас садоводство - одно из наиболее активно развивающихся направлений АПК на Кубани. Санкции и политика импортозамещения стали действенным стимулом для его развития. Благоприятствует этому и ситуация с ценами на плоды и ягоды. За последние пять лет они выросли примерно вдвое, а рентабельность увеличилась с 12 до 64 процентов.

Фото: depositphotos.com
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Правда, системы, при которой главное и единственное дело садоводов - вырастить урожай, а все дальнейшее - забота кооперации, в России пока нет. А ведь в других странах кооператив перевезет урожай в холодильник, в нужное время отправит его на реализацию. К сожалению, нам до этого далеко. Слишком большая "разносортность" и в знаниях садоводов, и в масштабах их деятельности. А потому у нас они все делают сами. Регулярно сталкиваются с пока еще практически неразрешимыми проблемами, одна из самых острых - сотрудничество с торговыми сетями.

По словам садоводов, приемку продукции ретейлеры ведут по ГОСТам Евросоюза. А ведь выращенное в России яблоко может превосходить по вкусовым качествам импортное. Однако в силу климатических условий оно не способно набрать требуемых 75 процентов цветности. Случается, и в объеме плод чуть-чуть недотягивает до "нормы". В 1990-х годах европейские стандарты были приняты в России необдуманно, уверены аграрии, а теперь у ретейлеров появляется возможность снижать на этом основании цену, а то и вовсе не пускать на прилавок продукцию местных производителей. По мнению кубанских садоводов, правительство должно поспособствовать тому, чтобы сети работали по ГОСТам Российской Федерации.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- А еще кроме государственных денег садоводам нужна помощь ученых, - убежден ведущий специалист отдела садоводства краевого минсельхоза Владимир Гришко. - Недостает современных научных разработок. В хозяйствах зачастую нет ученых агрономов должной квалификации. Хорошо, что кубанские садоводы имеют возможность перенимать опыт наших лучших садоводов. Но этого сейчас уже мало.

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