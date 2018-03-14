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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве семьи в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

ГСУ СК РФ по Республике Крым опубликовало видео следственного эксперимента и допроса обвиняемого в жестоком убийстве четырехлетней девочки и ее родителей из Феодосии.

Мужчину вывезли на место преступления - к каналу возле завода "Залив", где предполагаемый убийца 23 февраля затопил машину Chevrolet Lanos с застреленными из пистолета Макарова супругами и девочкой. Обвиняемый показал, как он застрелил из табельного оружия сначала отца ребенка на переднем сидении, а потом мать на заднем. В тот момент девочка оставалась живой и плакала.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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- Вы с какой целью столкнули машину в воду, - спрашивает следователь.

- Машину столкнул с целью скрыть ее, спрятать.

- Вы понимали, что... ребенок малолетний, двери машины закрыты. Вы предполагали, ребенок погибнет?

- Предполагал, да.

- То есть вы сознательно на это пошли?

- Сознательно, да.

Напомним, экс-сотруднику УФСИН предъявлено обвинение по пунктам "а, в, з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство более чем двух лиц и малолетнего из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем). По решению суда он арестован. Мужчина совершил преступление при совершении сделки: он договорился о встрече с семьей у села Героевского, где за доплату 255 тысяч рублей должен был поменять их автомобиль на свою машину более дорогой марки.

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