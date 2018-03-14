В лесу под Сочи пропала пятилетняя девочка

Более тысячи людей ведут поиски пропавшей пятилетней девочки в горно-лесистой местности близ сочинского села Бестужевское Адлерского района.

- Сообщение о том, что ребенок пропал, поступило нам сегодня ночью - в 00.30. Родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка еще вчера с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию. В итоге к спасателям информация поступила еще через 2,5 часа, - рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

В настоящее время на месте работают 74 спасателя, в том числе сотрудники кинологических расчетов. Также группировка усилена специалистами службы Кубань-СПАС и службы спасения Сочи. Помогают и жители села, полицейские.