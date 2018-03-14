В Сочи нападение пациентки на фельдшера "скорой" попало на видео

В Сочи в приемном отделении одной из местных больниц пациентка напала на сотрудницу скорой медицинской помощи. Инцидент попал на видео, которое выложили в Сеть.

На кадрах видно, как агрессивная пациентка пытается спровоцировать медика на конфликт. А вскоре нападает на женщину сзади, несколько раз ударив по голове.

- Три вопиющих случая в Сочи в течение месяца. Страдают те, кто ежедневно спасает жизни. Безусловно, медицинская общественность Кубани возмущена такими инцидентами, - рассказали в пресс-службе минздрава региона. - Краевая общественная организация медработников, членом которой является министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, уже взяла под защиту всех пострадавших от нападения сотрудников "скорой".

В краевом минздраве заверили, что всем пострадавшим, в том числе и попавшей на видео фельдшеру, будет предоставлен адвокат и полное юридическое сопровождение для отстаивания своих прав в суде.