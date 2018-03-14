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14.03.2018 20:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Глубокая заморозка

На самые необходимые продукты установили фиксированные цены
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
В Вологодской области заморозили цены на социально значимые продукты питания до конца 2018 года. В этом списке - 44 наименования. По сути, целая потребительская корзина. Власти региона уже подписали соглашения с производителями и торговыми предприятиями. Подобная практика существует в регионе с 2015 года. С тех пор число участников акции и количество наименований продуктов увеличилось вдвое.

- Я живу одна, пенсия - около 15 тысяч. Поэтому приходится считать каждую копейку и рассчитывать на небольшое подсобное хозяйство, - рассказала корреспонденту "Российской газеты" Анна Морозова, жительница поселка Шексна. - Самые необходимые овощи выращиваю сама, их мне хватает на всю зиму, а еще получается давать и семье дочери. Покупаю молочные и мясные продукты, хлеб, печенье. В магазинах прежде всего обращаю внимание на товары с желтыми ценниками, их и беру. Это хорошая поддержка не только для пенсионеров. К примеру, моя дочь, у которой двое маленьких детей, тоже берет продукты с фиксированной ценой.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В перечень товаров, цены на которые не изменятся до конца текущего года, вошло самое необходимое: от мясной и молочной продукции до хлебобулочных и кондитерских изделий, а также овощей местного производства. О готовности не повышать цены заявили ведущие вологодские предприятия и ретейлеры: 20 производителей продовольственных товаров и 16 региональных торговых сетей.

Благодаря практике фиксированных цен в Вологодской области удается сдерживать их рост. Например, в 2016 и 2017 годах продовольственная инфляция в регионе была на уровне 3 и 1,3 процента соответственно. Это ниже как общероссийского показателя, так и по Северо-Западному федеральному округу, где данные цифры составляют 5,1 и 1,6 процента.

Еще одним шагом сдерживания роста цен на продукты стало увеличение доли местных товаропроизводителей на прилавках торговых сетей, а также расширение сети магазинов "Настоящий вологодский продукт".

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