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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Крымский мост откроют не в декабре, а в мае - к летнему сезону
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя №7517 (54)
Президент Владимир Путин посетил строящийся Крымский мост, осмотрел готовый участок его автодорожной части и поговорил с рабочими. Открыть автомобильное движение по мосту обещают раньше срока - не в декабре, а в мае, к летнему сезону.
Крымский мост - самый длинный в России и Европе, его протяженность составит 19 километров. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и материковой частью России. Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Крымский мост - самый длинный в России и Европе, его протяженность составит 19 километров. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и материковой частью России. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост - самый длинный в России и Европе, его протяженность составит 19 километров. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и материковой частью России. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Владимир Путин лично контролирует ход строительства, которое началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе - 19 километров, и состоит он из двух частей - автомобильной и железнодорожной. Завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, идет укладка асфальта, установка ограждения и опор освещения.

Фото: depositphotos.com
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Всего здесь работает свыше 10 тысяч строителей. Сдача автодорожной части моста была запланирована на декабрь этого года, железнодорожной на конец 2019 года. Но строительство идет с опережением сроков.

Глава государства приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролет моста - арочный. Президенту рассказали об этапах строительства. "Самый длинный мост в Европе", - заметил Путин.

"У вас всего 72 часа было?" - уточнил президент, имея в виду арочный пролет. Ему ответили, что да - из-за погоды.

Руководитель компании - генерального подрядчика строительства моста Аркадий Ротенберг доложил, что хоть автодорога должна открываться в декабре, в мае она уже будет готова. "Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться", - заметил Путин.

"Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока", - похвалил рабочих глава государства. "Понятно, что нужны еще подъездные пути, чтоб дорожники поработали как следует", - добавил он. "У вас получается", - сказал президент.

Строительство Крымского моста идет с опережением сроков

"Осталось только дооборудовать, я понимаю, автомобильную дорогу, разметку сделать, положить асфальтобетон, это уже не самая сложная работа", - считает глава государства.

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Крымский мост Путин назвал уникальным сооружением в мире. "Сложная работа", - сказал он. "Поздравляю с этим этапом. Надеюсь, будет все доведено до конца - как положено, в срок или раньше срока и сделано с нужным качеством", - заметил глава государства.

"Впереди Крым - рукой подать", - радовались рабочие. "Помню энтузиазм строителей БАМа, - сказал один из них. - Потом все это стало никому не нужно". "Первая ласточка, которая дала веру, это Олимпийские игры в Сочи, - продолжил рабочий. - Второе такое значимое - Крымский мост. Очень важное событие: дает надежду и веру в процветание и укрепление державы".

"Проект пытались реализовать еще при царе-батюшке, начинали уже, готовились к проектным работам", - заметил президент. "Первая мировая не дала. Потом в 30-е годы. Тогда ничего не получилось, а у вас получилось: это здорово!" - снова похвалил он строителей. "Надеюсь, еще будет возможность поздравить вас с окончанием всего комплекса", - сказал Путин.

"Впечатляет", - оценил проделанную работу глава государства и откликнулся на просьбу рабочих приехать на открытие автомобильного моста. "Постараюсь", - сказал он.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, его протяженность составит 19 километров. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и материковой частью России.

Президент также осмотрел новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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