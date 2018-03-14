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14.03.2018 15:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Володин: Запад мечтает о "послушном" президенте России

Текст: Тамара Михайлова

Президента, послушного Соединенным Штатам, который выполнял бы все указания Вашингтона, в России не будет. Такую уверенность высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы журналистов во время своей рабочей поездки в Волгоград.

Как заявил спикер нижней палаты российского парламента, "совершенно очевидно", что по многим направлениям Россия сегодня для США неудобный конкурент, и "они пытаются ее убрать из конкурентного поля". Причем зачастую нечестными приемами.

А потому, по словам Володина, которого цитирует ТАСС, США хотели бы для России президента "ручного, послушного, такого, как на Украине". 

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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В конечном же счете, "все эти шаги со стороны США, да и Великобритании, сегодня ставят целью разрушить Россию как государство", полагает Володин. И для этого, по его словам, все возможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественные решения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения из уст ведущих политиков Запада.

Впрочем, глава Госдумы не исключает, что уровень политического давления на Россию после выборов президента может снизиться. Пока же, по мнению Володина, очевидна попытка Запада "навязать свою повестку именно в этот период времени".

"То есть мы видим вмешательство в избирательную кампанию", - констатировал председатель Госдумы.

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