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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без конца и края

На Южном Урале свыше тысячи населенных пунктов не имеют официальных границ
Текст: Арина Михайлова (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7516 (53)
В Челябинской области муниципальные власти не спешат вносить сведения о границах городов, сел и деревень в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН): из 1289 населенных пунктов периметр определен только у 206.

В региональном минимущества, которое курирует эту работу, результатами недовольны. Недостаток информации о территории снижает ее привлекательность и потенциал: инвесторы не могут планировать здесь открытие бизнеса, определить промплощадку, статус и юридическую "чистоту" земель.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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- Такие темпы нас, конечно, не устраивают, - говорит министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков. - Основным сдерживающим фактором является пересечение границ населенных пунктов с участками лесного фонда.

Дело в том, что лесные земли имеют федеральный статус и нарушение их границ чревато уголовным преследованием. Но, несмотря на это, самовольное строительство коттеджей, гаражей и разбивка огородов на опушках - все же не редкость. Да что там отдельные домики - есть примеры, когда на лесных угодьях разместились целые улицы. Так, в поселке Вишневогорск Каслинского района проходит старая улица Разведчиков. Ее в свое время заложили геологи, построив времянки, которые позже сменили  избушки с огородами, "заступившими" на земли лесного фонда. Эту улицу до сих пор не включают в генплан, хотя жители домов здесь давно считают себя полноценными вишневогорцами.

- В Челябинской области нет массовых пересечений земель лесного фонда с землями населенных пунктов, как в некоторых других регионах, где целые микрорайоны выросли в лесах, - говорит замначальника отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и госэкспертизы главного управления лесами Челябинской области Вера Безбородова. - Проблема в том, что каждому городу нужно развиваться, поэтому окраины зачастую "прихватывают" в генплан, но делают это исключительно на местном уровне, не учитывая федеральный статус близлежащих участков и не думая, что возможны наложения границ.

Недостаток информации о территории снижает ее привлекательность и потенциал: инвесторы не могут планировать здесь открытие бизнеса, определить промплощадку, статус и юридическую "чистоту" земель

На Южном Урале внесение земель лесного фонда в публичную кадастровую карту происходило поэтапно: стартовал процесс межевания наделов в 2009 году с горнозаводской зоны региона и в прошлом году достиг районов, прилегающих к областному центру. При этом работа усложнилась, поскольку возле мегаполиса приходится ставить на учет даже колки из нескольких деревьев - лесные массивы здесь редкость.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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- На кадастровый учет в Челябинской области поставлено 54 процента земель лесного фонда на территории десяти лесничеств, - сообщил замначальника главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин. - Проводится работа по внесению в публичную кадастровую карту границ лесничеств: это сделано в пяти из них.

В ведомстве пояснили, что никаких сложностей с получением информации о землях лесного фонда нет: с 2007 года данные выдаются в виде выписок из государственного лесного реестра. Цена этой услуги минимальна, но желающих ею воспользоваться среди представителей местных администраций очень мало.

Чтобы повысить эффективность работы местных властей по внесению сведений в ЕГРН, на федеральном уровне упростили порядок: отныне сведения о границах населенных пунктов вносятся в реестр на основании подготовленного в электронной форме текстового и графического описания местоположения. Землеустроительная документация больше не требуется, сообщили в пресс-службе областного минимущества. Это значительно сократит объем работы муниципальных чиновников и позволит ускорить постановку земель населенных пунктов на учет.

комментарий

Александр Целых, член бюро по защите прав предпринимателей челябинского регионального отделения "Опоры России", управляющий юридической фирмы:

- Неразбериха с категорией и статусом земель негативно влияет на развитие бизнеса, поскольку предпринимателям по одному и тому же участку могут предъявлять требования и органы местного самоуправления, и федеральные структуры. В итоге финансовая нагрузка на бизнес увеличивается на порядок. Наложение границ может стать своеобразной ловушкой для компании и даже привести к ее банкротству.

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