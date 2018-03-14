В Челябинске впервые в России запустят комплексную программу снижения вредного воздействия на экологию. На примере мегаполиса предстоит сформировать модель экологического развития для всех российских городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы, сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской во время визита на Южный Урал.

Федеральное ведомство намерено провести масштабное экологическое оздоровление региона, подчеркнул Сергей Донской. Росприроднадзор совместно с областным министерством экологии должен до конца марта разработать дорожную карту мероприятий.

Основой документа станет уже сформированный план улучшения экологической ситуации. Установлены жесткие сроки - за два-три года общий объем выбросов в атмосферу необходимо снизить на 30 процентов. А начинать "оздоровление" чиновник предложил с предметного разговора с крупными промышленниками.

Росприроднадзору РФ поручено ускорить проверку ранее утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов для челябинских предприятий. Несмотря на то что ранее они прошли все процедуры согласования, природоохранные ведомства ставят под сомнение достоверность заявленных компаниями показателей и соответственно достоверность самих нормативов. Ранее на форуме ОНФ представители Южного Урала заявили, что эти нормативы могут быть завышены в несколько раз.

Вероятно, выстроить конструктивные отношения с предпринимателями поможет новый региональный закон "Об экологической совести". Глава Минприроды РФ назвал его одной из лучших практик воздействия на промышленников. Этот документ, который вступит в силу уже в апреле, предполагает предоставление льгот по налогу на движимое имущество для предприятий, снизивших негативное влияние на окружающую среду.

Выстроить конструктивные отношения с предпринимателями поможет новый региональный закон "Об экологической совести"

Другими словами, чем больше промышленник вложит в модернизацию производства, тем большую компенсацию он получит. Правда, сперва эффективность того или иного проекта должна подтвердить специальная межведомственная комиссия с участием представителей правительства региона. Еще одно новшество - поправки в областной закон о снижении транспортного налога для автовладельцев, перешедших на использование газомоторного топлива.

Кроме того, региональные власти собираются сократить сроки закрытия и рекультивации челябинской свалки. Они предложили начать федеральное финансирование этого проекта в 2019 году, чтобы успеть к проведению саммитов ШОС и БРИКС-2020. Подготовка к ним сегодня находится в активной стадии. Решен вопрос увеличения числа стационарных и передвижных постов Гидрометцентра по контролю за состоянием атмосферного воздуха. Сейчас их на всю область только восемь, а необходимо минимум двадцать. В ближайшее время в Челябинск привезут оборудование из соседней Курганской области.

Все эти инициативы, по мнению чиновников, в ближайшее время позволят вздохнуть свободнее жителям Челябинска и других экологически неблагополучных городов Южного Урала, прежде всего Магнитогорска, Копейска и Коркино.

тем временем

С начала недели челябинцы вновь массово жалуются на смог и неприятный химический запах, установившийся из-за безветренной погоды. В областную экологическую приемную поступило более 90 жалоб, преимущественно из Металлургического, Калининского и Центрального районов Челябинска. А в соцсетях появились фотографии накрывшего город тумана и едкие комментарии о запахе гари, от которого в домах срабатывает пожарная сигнализация. По данным гидрометцентра, вплоть до 14 марта на территории Челябинска сохранялись неблагоприятные метеоусловия, горожанам рекомендовали "максимально сократить время пребывания на улице".