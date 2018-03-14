Для парада Победы подготовят десять "Терминаторов"

На Уралвагонзаводе собирают десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" для участия в параде 9 мая в Москве.

- БМПТ собирают в секретных цехах предприятия, многие операции приходится выполнять вручную. Но работа идет строго по графику - чтобы 9 мая "Терминаторы" впервые показали себя во всей красе на Красной площади, - рассказали в пресс-службе завода.

БМПТ "Терминатор" - новый класс тяжелой бронетехники, разработанный на Урале с учетом боевого опыта Афганистана и Северного Кавказа. Машина предназначена для следования в танковом строю и нейтрализации потенциальных угроз бронетехнике: гранатометчиков, переносных противотанковых комплексов с управляемыми ракетами, орудий.

Арсенал "Терминатора" позволяет поражать и более сложные цели - машина вооружена четырьмя ПТУР "Атака", спаренной 30-миллиметровой пушкой, двумя автоматическими гранатометами и пулеметом. Создана БМПТ на базе танка Т-90, а защищена даже лучше прототипа: на ней установлена динамическая защита "по кругу" и смонтирован электромагнитный комплекс, нейтрализующий мины и фугасы. Экипаж пять человек.

"Терминаторы" хорошо зарекомендовали себя по время боев в Сирии. Минобороны заказало партию из 10 машин для испытаний в войсках. В дальнейшем планируется создать БМПТ на базе тяжелой гусеничной платформы нового поколения "Армата".