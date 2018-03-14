По следам гендерных праздников 23 февраля и 8 Марта Уралтест провел специальные испытания некоторых товаров и продуктов, которые уральцы чаще всего дарят друг другу. Эксперты исследовали купленные в Екатеринбурге колготки, шампуни, растворимый кофе и свиную тушенку (видимо, ее позиционируют как популярный сухпаек для защитников Отечества).

- Мы тестировали по десять образцов каждого вида продукции. Специально покупали товар из разных ценовых категорий, - рассказывает Ольга Бушневская, ведущий специалист по связям с общественностью ЦСМ Росстандарта в Свердловской области. - На пищевой продукции было указано, что она произведена по ГОСТу.

Все тесты с успехом прошли только шампуни разных марок, как мужские, так и женские. Их оценивали по пенообразующей способности и устойчивости пены. Причем первый показатель оказался минимум в полтора раза выше нормы. К сожалению, выяснить, есть ли в составе шампуня указанные на упаковке витамины, коллаген, отвары целебных трав, уральские специалисты не смогли - для этого жидкости нужно разделить буквально на молекулы, а подобного оборудования у них попросту нет.

Что касается кофе, эксперты признались: встречали образцы и похуже - половина проб проверку прошла. К прочим претензий больше - к цвету, аромату, вкусу и внешнему виду. Более серьезные параметры, например отсутствие посторонних примесей, вредных веществ типа свинца, кадмия, ртути, оказались в норме.

Выяснить, есть ли в составе продукта указанные на упаковке вещества, специалисты не могут: оборудования для такого исследования у них нет

- Ароматом кофе хочется наслаждаться снова и снова. Но запах некоторых образцов оценивать было неприятно: один пахнет какао, другой - как будто пылью, - делится мнением ведущий инженер отдела оценки соответствия Елена Рыбальченко.

Женские колготки разочаровали экспертов тем, что только один из десяти образцов соответствовал заявленной плотности. Это исследование кропотливое: нужно распустить полотно и взвесить на суперчувствительных весах десять метровых отрезков нити. А чтобы узнать состав, на образцы воздействуют различными реактивами: например, хлопок растворяют серной кислотой, полиамид - муравьиной, а эластан - диметилформамидом.

Самым слабым звеном оказалась тушенка. Несмотря на то что, как и в кофе, химический анализ не выявил ничего страшного (ни пестицидов, ни токсичных элементов, ни цезия), требованиям ГОСТа соответствовал лишь один образец, и то он прошел по нижней границе нормы. Суть в том, что в "консервах кусковых мясных стерилизованных, высшего сорта" не может быть котлеты из непонятного фарша и соединительной ткани, плавающей в воде. Всю свиную тушенку эксперты забраковали именно потому, что в ней очень много жидкости и мало мяса. Кроме того, в некоторых образцах мясо было нетипичного для тушенки ярко-розового цвета - как в колбасе с нитратом натрия.