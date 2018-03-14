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14.03.2018 19:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Многим пока не до развития

Активнее всего бизнес вкладывает в добывающий комплекс
Текст: Надежда Толстоухова (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7516 (53)
Росстат опубликовал исследование динамики инвестиций в российских регионах в 2017 году. Цифры оказались не слишком позитивными, хотя весьма предсказуемыми.

Так, в целом по Уральскому федеральному округу зафиксировано увеличение объемов инвестиций в основной капитал на 3,2 процента. Казалось бы, неплохо, если бы не одно но: фактический рост произошел только в трех из шести субъектов - в Югре, Тюменской и Челябинской областях. Причем в двух регионах Западной Сибири он заметный - 13,8 и 19,9 процента соответственно, а на Южном Урале - один процент. Это неудивительно, потому что активнее всего в обновление и развитие вкладываются предприятия добывающего и нефтехимического комплексов, большая часть которых сосредоточена как раз в тюменской "матрешке".

Фото: REUTERS
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В Курганской и Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе объемы инвестиций, если верить Росстату, упали. В Зауралье падение настолько велико, что граничит с провалом - 24,1 процента. Вообще кривая финансовых вливаний в реальный сектор экономики региона начиная с 2010 года ползет вниз, с небольшими пиками в 2011, 2012 и 2016 годах. Самое большое падение было зафиксировано здесь после кризиса 2009 года - на 26,9 процента.

На Среднем Урале и на Ямале ухудшение показателей не столь драматично: оно составило лишь 3,6 и 3,8 процента соответственно. Однако если для ЯНАО это скорее исключение, чем правило (в прошлом году показатель вырос на 22,1 процента, в 2014-м - на 18,5, в 2012-м - на 16,7), то для Свердловской области - закономерность. В прошлом году инвестиционная активность здесь упала на 13,4 процента, в позапрошлом - на 14,9.

Очень кстати на днях региональные власти выступили с заявлением: инвестиционная политика Свердловской области в 2018 году должна стать более эффективной и динамичной, ведь поставлена задача за пять лет увеличить объем инвестиций в основной капитал в полтора раза.

Основными факторами, ограничивающими инвестиционную активность, бизнес, как и раньше, считает недостаток собственных средств и неопределенность экономической ситуации в стране

- Особое внимание необходимо уделить развитию инвестпроектов в моногородах: не только усилить работу по привлечению резидентов в индустриальный парк "Богословский" и ТОСЭР "Краснотурьинск", но и активнее работать с проектами других моногородов региона, - заявил вице-губернатор Алексей Орлов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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К слову, по данным департамента информационной политики губернатора, объем инвестиций в основной капитал не упал на 3,6 процента, а вырос на четыре. Абсолютные цифры - 337,8 миллиарда рублей - у Росстата и областных властей совпадают, а вот направления вектора почему-то противоположны. Как пояснили "РГ" в департаменте, дело в различных методиках подсчетов: данные прямого статистического наблюдения показали рост показателей в организациях реального сектора экономики, а итоговая статистика по полному кругу организаций - снижение, поскольку она включала корректировки, связанные с падением объемов ввода и покупки недвижимости. То есть Росстат в общем объеме инвестиций учитывает и вложения частных лиц в покупку жилья, и общая цифра отражает снижение активности на рынке недвижимости.

Как бы то ни было, предпринимательские оценки инвестиционного климата в стране и в регионе по-прежнему очень сдержанные. Основными факторами, которые ограничивают инвестиционную активность, бизнес, как и раньше, считает недостаток собственных средств и неопределенность экономической ситуации в стране. Эти причины назвали 57 процентов опрошенных статистиками руководителей предприятий. Среди других негативных факторов, препятствующих росту и развитию компаний, - дороговизна коммерческих кредитов, высокий уровень инфляции и инвестиционные риски.

мнение

Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП):

- Увеличение объема инвестиций в регионе подтверждают результаты опроса предприятий - членов СОСПП за 2017 год. Если сравнивать с итогами предыдущего опроса, предприниматели показывают большую заинтересованность в инвестиционной деятельности. Это говорит об улучшении делового климата в целом: предприятия выходят из кризиса и готовы развиваться дальше.

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