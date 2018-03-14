Металлург из Магнитогорска стал героем эпичной короткометражки

Про Владимира Матушкина, простого уральского металлурга из Магнитогорска, сняли короткометражный фильм. Автором его выступил молодой российский режиссер Евгений Бакиров - тоже уралец, живущий сейчас в Москве.

На видеохостинге Vimeo четырехминутный ролик, который может поспорить по качеству и масштабности с трейлером к многомиллионному блокбастеру, набрал уже более 30 тысяч просмотров.

Герой фильма - горновой, специалист по выплавке чугуна. На металлургическом комбинате он работает с 1994 года. На фоне рассыпающегося искрами льющегося раскаленного металла мужчина рассказывает о своей профессии - совершенно обычной, как он считает.

"На работе все просто - ходишь, свое делаешь, другим помогаешь. Жарко только: суконка сгорает примерно за одну смену", - говорит Владимир.