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14.03.2018 19:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рога вне закона

Из-за отсутствия нормативной базы Ямал теряет сотни тонн ценнейшего сырья
Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО №7516 (53)
Всего 50 процентов сырья, которое можно получить в результате переработки туш оленей, идет сегодня в дело. Главным образом это мясо и панты, а шкуры, кровь, рога, ценное эндокринно-ферментное сырье чаще всего просто утилизируют.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Сегодня панты и рога с Ямала зачастую отправляют за рубеж по теневым каналам. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сегодня панты и рога с Ямала зачастую отправляют за рубеж по теневым каналам. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Рынок пантового сырья в регионе стихийный, констатируют в департаменте АПК ЯНАО. Проблема в том, что в России нет соответствующих ГОСТов, не утвержден порядок выдачи разрешений на заготовку и переработку пантовой и эндокринно-ферментной продукции. В результате значительная часть ее продается полулегально, без уплаты налогов, а часть просто выбрасывается.

Между тем сегодня килограмм рогов оленей на внутреннем рынке стоит 800-1000 рублей, а пантов (молодых, еще не окостеневших рогов, наполненных кровью, покрытых тонкой кожицей и мягкой шерстью) - не менее 3500.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- В Китае, Корее стоимость пантов вырастает в десятки, а то и в сотни раз, - рассказывает предприниматель Петр Худи, занимающийся закупкой такой продукции у оленеводов и поставляющий ее в Китай. - Там это сырье тысячелетиями ценится за его молодильные свойства: считается, что препараты на основе пантов отодвигают старость, позволяют бороться с сотнями недугов.

По мнению предпринимателя, продукция оленеводства перерабатывается в регионе даже не наполовину, а в лучшем случае на треть. Ямал при этом теряет миллионы долларов.

Проведем простые подсчеты. Поголовье оленей на Ямале - 760 тысяч. Это 45 процентов российского стада домашних оленей и треть всего мирового поголовья. Как отмечают в департаменте АПК региона, Ямал мог бы ежегодно поставлять на мировой рынок 250 тонн пантового сырья, 700 тонн окостеневших рогов, 150 тонн эндокринно-ферментного сырья, 200 тонн шкур оленей и 200 тонн крови. К слову, последнюю на убойных комплексах чаще всего просто сливают.

Пока производится главным образом оленина. Мясо идет в Финляндию, Швецию, Германию, на внутренний рынок. Оно сертифицировано по стандартам ЕС, и с его реализацией все в порядке: регион ежегодно наращивает обороты по поставкам оленины на внутренний рынок и за рубеж. В общей сложности в 2017 году только на экспорт отправлено 500 тонн. Но килограмм мяса стоит почти в 10 раз меньше килограмма пантов.

Сегодня в результате забоя одного оленя регион получает в среднем 1000 долларов, а при глубокой переработке, до 95 процентов, мог бы получать в десять раз больше

- Сегодня в результате забоя одного оленя регион получает в среднем 1000 долларов, а при глубокой переработке, до 95 процентов, мог бы получать в десять раз больше, - говорит руководитель департамента АПК ЯНАО Виктор Югай.

Глубокая переработка продукции оленеводства крайне нужна региону еще и потому, что это помогло бы поддержать оленеводов, коренное кочующее население. Дело в том, что сегодня кормовая база, ямальский ягельник, способна прокормить только половину разросшегося стада. Восстановление природных пастбищ происходит очень медленно. Как говорят ученые, даже если совсем прекратить выпас, на восстановление ягельника уйдет более 20 лет. Получается, масштабный забой неизбежен. Но это ударит по оленеводам - их около 17 тысяч. При глубокой переработке туш тундровики, кочующие вместе со своими стадами, могли бы получать за свой тяжелый труд в несколько раз больше.

Фото: Колыбалов Аркадий
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Проблема отсутствия ГОСТов и другой документации, мешающая наладить заготовку и переработку пантового сырья, актуальна и для других регионов страны, где развито оленеводство. Ее не раз поднимали на съездах оленеводов. Три месяца назад власти Ямала направили очередное обращение по этому поводу в правительство России. Ответа пока нет.

В такой ситуации регион вынужден подписывать с зарубежными партнерами не договоры о поставках, а лишь декларации о намерениях сотрудничества. Такой документ власти Ямала на днях заключили с китайскими партнерами. Когда начнутся официальные поставки продукции в КНР, неизвестно. Между тем панты и рога, ценное эндокринно-ферментное сырье активно продаются на стихийном, нерегулируемом государством рынке. Естественно, наживаются на этом "черные" перекупщики, нелегально переправляющие ямальские панты за рубеж.

Справка "РГ"

Ежегодно в автономном округе производится более 7 тысяч тонн мяса северных оленей в живом весе. С 2008 года поставки за рубеж увеличились в десять раз - с 50 до 500 тонн. Ежегодно на Ямале перерабатывают порядка 100 тысяч туш животных. При этом потенциал глубокой переработки - 200 тысяч.

Тем временем

Накануне в Надыме подписан трехсторонний протокол о намерении сотрудничества между департаментом международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа, компанией Dongluwang (Китай) и производственной фирмой "Ныда-Ресурс". Компания Dongluwang является крупнейшим производителем фармацевтических препаратов на основе продуктов оленеводства в КНР.

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