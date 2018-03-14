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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По скользкой дорожке

Екатеринбургская пенсионерка отсудила компенсацию за падение на тротуаре
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7517 (54)
Почти 90 тысяч рублей обязан выплатить пожилой жительнице Екатеринбурга предприниматель, ответственный за чистоту тротуаров в Кировском районе города.

Права на компенсацию за полученную в родном дворе травму Людмила М. добивалась более года. Суд подтвердил: наледь на тротуарах - не внезапное стихийное бедствие, а следствие плохой работы коммунальных служб.

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В травматологическое отделение больницы с многочисленными переломами пенсионерка попала в ноябре 2016 года. Почти месяц Людмила пролежала без движения на больничной койке, а потом еще два, когда врачи разрешили долечиваться дома, не могла, да и просто боялась выйти на улицу. После пережитого кошмара она решила подать иск к администрации района. Самым сложным было выяснить, с кого спрашивать.

Оказалось, муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта на территории, где пострадала горожанка, заключен с индивидуальным предпринимателем Алексеем Ведерниковым. С претензиями, предъявленными в суде, он категорически не согласился. По его мнению, тротуар сотрудники его фирмы чистят хорошо, а во всех бедах виновата капризная осенняя погода: днем тепло, ночью холодно. К тому же в силу преклонного возраста пострадавшая не столь резва и могла упасть на ровном месте. Суд с доводами коммунальщика не согласился и взыскал с ответчика более 80 тысяч рублей.

В течение двух часов с момента начала снегопада проезжую часть улиц, тротуары и остановки следует чистить от снега и наледи до асфальта

Такой вердикт предприниматель посчитал несправедливым и обжаловал его в областном суде. Для доказательства чистоты своих намерений представил акты выполненных работ по уборке снега, дескать, чистили тротуар накануне ЧП. Однако вышестоящая инстанция напомнила, что осенью, зимой и весной коммунальным службам нельзя расслабляться ни на минуту. По утвержденным нормативам в течение двух часов с момента начала снегопада проезжую часть улиц, тротуары и остановки общественного транспорта следует чистить от снега и наледи до асфальта, а также обрабатывать антигололедными материалами.

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Суд оставил приговор в силе, в пользу пенсионерки с Алексея Ведерникова взыскали компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей, расходы на лечение - 4621 рубль, а также на оплату юридических услуг - 15 тысяч рублей.

Подобные вердикты сегодня не редкость, говорят юристы. Еще пять лет назад травмировавшемуся на дороге пешеходу было довольно сложно доказать вину коммунальщиков. С появлением четкого регламента уборки улиц наказать нерадивых дворников стало гораздо проще. Максимальная компенсация пострадавшим на скользкой дорожке доходила до 200 тысяч рублей.

На заметку

В суде истец должен обосновать свои требования. Доказательствами факта падения могут стать:

- медицинская справка о получении травмы;

- показания свидетелей;

- фото и видеозапись с места падения;

- акт о состоянии дорожного покрытия;

- чеки из медучреждений и аптек, документы о назначении лекарственных препаратов и платных процедур, листки нетрудоспособности.

Если из-за инцидента одежда испачкалась или пришла в негодность, можно также потребовать возмещения ее стоимости или затрат на химчистку. Это же касается и другого ценного имущества (например, разбитого телефона).

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