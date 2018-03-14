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14.03.2018 20:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Куда смотрит ФАС

Почему сегодня из Екатеринбурга в Москву можно улететь за три тысячи рублей, а завтра - уже за 14?
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7517 (54)
Куда жаловаться на жадных отельеров и некачественные продукты в школьных столовых? Оказывается, не только в Роспотребнадзор, но и в антимонопольную службу. О том, как ФАС защищает интересы потребителей, "РГ" рассказал руководитель управления антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Дмитрий Шалабодов: Благодаря взаимодействию с полицией нам удалось привлечь к ответственности спа-салоны, рекламировавшие проституцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Дмитрий Шалабодов: Благодаря взаимодействию с полицией нам удалось привлечь к ответственности спа-салоны, рекламировавшие проституцию. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Дмитрий Валерьевич, известно, что мэрия Екатеринбурга собирается обратиться в УФАС по поводу взвинченных цен в гостиницах в дни проведения ЧМ-2018. Ростуризм опубликовал очередной черный список отелей, из 69 нарушителей семь - свердловские. Минимальное превышение стоимости номера - на шесть процентов, максимальное - на 193.

Дмитрий Шалабодов: Правительство РФ еще в 2016 году своим постановлением утвердило цены для отелей на период ЧМ-2018. В зависимости от "звездности" - от 2,6 до 47 тысяч рублей в сутки за номер. Регион определил муниципалитеты, где эти цены действуют: их около 20, не только Екатеринбург. За нарушение порядка ценообразования руководителю грозит штраф в 50 тысяч рублей либо дисквалификация до 3 лет, юридическому лицу - штраф в размере двукратного незаконно полученного дохода. То есть берем разницу между утвержденной ценой и фактической и умножаем на два, а потом на количество проданных номеров - такова сумма потенциального штрафа.

Список Ростуризма - это цены бронирования на сайтах гостиниц, ни одного факта продажи пока нет. Если человек оплатит счет, а потом подаст жалобу в УФАС, тут же последуют санкции.

Фото: depositphotos.com
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А если никто не пожалуется?

Дмитрий Шалабодов: Возможно, будут проверки, "контрольные закупки" со стороны исполнительных органов власти региона. Я хочу еще раз предупредить отельеров: взвесьте риски, лучше зарабатывать на дополнительных услугах и заполняемости номеров, чем срывать рисковый куш.

Отмечу, ФАС контролирует только ценообразование в гостиницах, хостелами и квартирами занимается налоговая служба. Не скажу, что желание сдать свое жилье за 40 тысяч рублей в сутки является нарушением закона. Заплати 13 процентов НДФЛ - и вперед.

Жалоб на рекламу, оскорбляющую чьи-то чувства, становится все больше: то девушки в купальниках, то полуоткрытый рот… Кто и как проводит экспертизу спорной рекламы?

Дмитрий Шалабодов: Кого-то баннер на улице оскорбил, а молодежь скажет: "Это же прикольно, круто!" У нас, конечно, есть собственное понимание, что такое неэтичная реклама, но для суда мы подкрепляем его доказательствами. Во-первых, проводим опросы на сайте и в электронных СМИ. Если 20-30 процентов респондентов высказываются отрицательно, судья, как правило, признает объявление неэтичным. Во-вторых, у нас действует экспертный консультативный совет по применению законодательства о рекламе, куда входят представители СМИ, педагоги, лингвисты, общественники. Он тоже выдает свои заключения по конкретным материалам.

А вдруг судья тоже молодой и ему "прикольно"...

Фото: depositphotos.com
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Дмитрий Шалабодов: Один так и сказал: "Красиво же", - когда центр пластической хирургии развесил на улицах баннеры с обнаженной женской грудью. Но, если рекламная конструкция находится в свободном доступе, нужно думать об обществе в целом, а оно у нас многоконфессиональное, есть пожилые люди, дети.

Информацию о неэтичной рекламе мы получаем не только от граждан, но и от правоохранительных органов. Именно благодаря взаимодействию с полицией удалось, к примеру, привлечь к ответственности спа-салоны, рекламировавшие проституцию. Это первый подобный опыт в России, многие наши коллеги пытались привлечь псевдомассажисток по статье "неэтичная реклама", но суды их требования отклоняли. А мы стали сотрудничать с УМВД по Екатеринбургу: полицейские проводили "контрольную закупку", доказывали в суде, чем на самом деле занимались работники спа-салонов, привлекали их к административной ответственности, а потом УФАС возбуждало дела за рекламу запрещенной в РФ деятельности.

Как потребителю обратить внимание ФАС на непристойную рекламу? Допустим, по дороге на работу я увидела баннер: если латинские буквы прочесть как кириллицу, получится полная нецензурщина.

Дмитрий Шалабодов: Пожалуйста, пишите заявление - рассмотрим: через сайт, подписав ЭЦП или отправив по почте. Оснований для проверки несколько: жалобы, сообщения правоохранительных органов и фиксация нарушения сотрудниками УФАС.

Фотографировать необязательно, надо просто четко указать место: наши специалисты сами приедут, сделают снимки, составят протокол с понятыми. Штрафы за подобное правонарушение - до 500 тысяч рублей. В 2017 году у нас было 7-8 дел о неэтичной рекламе, а в целом по нарушениям рекламного законодательства - 109.

Один судья сказал: "Красиво же", - когда центр пластической хирургии развесил на улицах баннеры с обнаженной женской грудью

ФАС разработала поправки к закону "О защите конкуренции" и в КоАП. Предполагается ужесточить требования к торговым платформам в Интернете и наказание за использование ценовых алгоритмов. Означает ли это, что покупки за рубежом подорожают?

Дмитрий Шалабодов: Таможня предлагает обложить таможенными пошлинами посылки, в которых приходят товары из Китая, чтобы иностранные производители не имели искусственного преимущества перед российскими. С точки зрения выравнивания возможностей бизнеса это правильно. Конечно, потребители останутся недовольны. Тут нужен разумный баланс, ведь нередко под маской покупателя прячется предприниматель: заказывает 10 костюмов якобы для личных нужд, а потом продает в России уже по другим ценам.

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Сегодня многие страны пытаются упорядочить процедуру формирования в онлайне ценовых алгоритмов, под которыми понимается работа агрегаторов цен на определенные виды товаров и услуг, основанная на изучении сетевого спроса. Самый простой пример - цены на авиабилеты. Вы никогда не задумывались, почему из Екатеринбурга в Москву сегодня, допустим, можно улететь за три тысячи рублей, а завтра - уже за 14? Цену устанавливают роботы, изучающие спрос по всей территории: какие направления востребованы, куда и в какой сезон чаще летают. По сути спрос рождает предложение, если бы в процесс не вмешивались программисты. А так выходит не конкуренция, а манипуляция ценой с помощью ПО.

Некоторые представители онлайн-торговли уже назвали это наступлением на крупные компании…

Дмитрий Шалабодов: Если доля того или иного юридического лица превышает 35 процентов рынка, он может злоупотреблять своим доминирующим положением. Это касается и интернет-торговли, где, допустим, устанавливается монопольно низкая цена на тот или иной товар. В случае с зарубежными онлайн-площадками речь идет о сетевом доминировании: свое преимущество продавец получает за счет количества потребителей в Сети. Для многих людей важно не столько качество, сколько определенный имидж в обществе, поэтому они готовы вместо фирменных кроссовок за десять тысяч рублей взять реплику всего за две тысячи.

Если к нам обратятся с жалобой производители оригинального товара, сначала придется установить факт доминирования на рынке и только потом наказать онлайн-площадку. Пока такого инструмента у ФАС нет, с чем и связано появление законопроекта.

Ключевой вопрос

Некачественное питание в школах, вроде бы, тема Роспотребнадзора, но в последнее время к ней подключилась ФАС. С чем это связано?

Дмитрий Шалабодов: Действительно, ФАС совместно с Роспотребнадзором фиксирует факты поставок фальсифицированных продуктов в школы. Поставщики выигрывают конкурсы, допустим, указав цену 400 рублей за килограмм сливочного масла, а на самом деле привозят спреды за 100-200. Уже проведено около 50 контрольных закупок и экспертиз, которые это подтвердили. Недобросовестные предприниматели торгуются на очень крупные суммы, понимая, что разницу положат в карман. Ни один честный производитель не сможет соперничать с ними на аукционах: ниже себестоимости продукта цену не снизить.

Пока такими делами занимается центральный аппарат ФАС, но, как только там накопят положительную практику, полномочия спустят в регионы. Если сейчас мы контролируем только процедуру размещения закупок, то вскоре совместно с Роспотребнадзором будем контролировать исполнение контракта. Оборотные штрафы за недобросовестную конкуренцию - от 1 до 15 процентов годовой выручки за предшествующий год.

Сайт УФАС по Свердловской области

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