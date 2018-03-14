Три сотни дополнительных мест для первоклассников открыли в нескольких школах Екатеринбурга. Таким образом власти города решили снизить традиционный ажиотаж, связанный с записью детей в учебные заведения.

По решению департамента образования новые места появились в школах, куда родители подали наибольшее количество заявлений. В заветном списке образовательные центры в густонаселенных микрорайонах Екатеринбурга, а также недавно капитально отремонтированные учреждения. К элитным гимназиям эти школы (№№ 1, 18, 23, 25, 46, 167) не относятся, но они были настолько востребованы, что за считанные дни все первые классы в них оказались заполнены. Сейчас власти дали дополнительный шанс родителям, не успевшим оформить документы с первой попытки.

В связи с этим руководителям учреждений предстоит решить организационные вопросы: открыть дополнительный класс или увеличить количество учащихся в уже сформированных.

Напомним, начало приемной кампании в школы Екатеринбурга в этом году в очередной раз сопровождалось скандалами. В прокуратуру поступили десятки жалоб от тех, кому не удалось записать ребенка в школу по месту постоянной прописки. После проверки надзорного ведомства возбуждено четыре уголовных дела в отношении родителей, которые подделали регистрацию ребенка, чтобы попасть в желаемое учебное заведение.

На заметку

На начало марта в Екатеринбурге подано почти 17 тысяч заявлений о зачислении в первый класс. По расчетам департамента образования, в сентябре впервые за парты сядут 19,5 тысячи екатеринбургских ребятишек.