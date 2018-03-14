Видео: В центре Челябинска вспыхнул автомобиль

На улице Энгельса в центре Челябинска утром загорелась машина. Очевидцы рассказывали, что пожару предшествовал взрыв, однако в экстренных службах эту версию не подтвердили.

Сообщение о ЧП поступило огнеборцам в 7.02, и уже через три минуты они прибыли на место. Последствия возгорания были полностью ликвидированы в 8.06. Машина выгорела дотла.

По предварительной информации пресс-службы областного главка МЧС, в багажнике машины марки Hyundai Solaris был 40-литровый бытовой газовый баллон (не газовое оборудование, которое устанавливают на автомобили).

"При прогреве двигателя произошла вспышка газо-воздушной смеси - сейчас устанавливаются причины, которые к этому привели, - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС Челябинской области. - Два человека после происшествия обратились в больницу - им потребовался осмотр врача".