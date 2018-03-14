Новости

Петербуржцы начали возвращаться в пострадавший от взрыва дом 10:57
Улицы рядом с "Лужниками" перекроют из-за матча Россия - Бразилия 10:47
Войска на западе России подняты по тревоге 10:46
СМИ: Трамп заставлял Тиллерсона есть салат 10:45
Toyota извинилась за слишком долгую разработку нового купе 10:43
ЦИК: Навальный "сел в лужу" с заявлениями о лазейке для повторного голосования 10:35
Трамп заявил, что США могут создать космические силы 10:31
Одобрен проект реконструкции Хабаровского аэропорта 10:31
Самолет ямальской авиакомпании назвали в честь погибшего в Сирии летчика 10:22
МО РФ: Восточную Гуту по гуманитарному коридору покинули 300 человек 10:19
Белгидромет не зафиксировал изменений радиационной обстановки на Игналинской АЭС 10:18
Смертельный "Костерок": В Сирии стали чаще применять ГП-25 10:11
МИД РФ о деле Скрипаля: Язык ультиматумов с Москвой не работает 10:10
14 марта: Хокинг умер в один день с Марксом и в день рождения Эйнштейна 10:06
В Сочи по факту исчезновения девочки возбудили дело 10:00
Всемирный банк выделит Беларуси 12 млн евро на развитие лесного сектора 10:00
МИД РФ: Выборы в Афганистане в июле вряд ли состоятся 09:56
В Башкирии вагон с углем сошел с рельсов 09:37
Видео: В центре Челябинска вспыхнул автомобиль 09:36
В лесу под Сочи пропала пятилетняя девочка 09:35
В Ульяновске семь человек пострадали в ДТП с трамваем 09:29
В Перми бензовоз столкнулся с поездом 09:20
Россиянка Миленина завоевала "золото" Паралимпиады в лыжном спринте 09:17
На Чукотке закрыли одну из самых протяженных ледовых дорог в мире 09:17
Космический телескоп Hubble обнаружил мертвую галактику 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В центре Челябинска вспыхнул автомобиль

Текст: Татьяна Воробьева

На улице Энгельса в центре Челябинска утром загорелась машина. Очевидцы рассказывали, что пожару предшествовал взрыв, однако в экстренных службах эту версию не подтвердили.

Видео: На Волгоградском проспекте загорелся автобус

Сообщение о ЧП поступило огнеборцам в 7.02, и уже через три минуты они прибыли на место. Последствия возгорания были полностью ликвидированы в 8.06. Машина выгорела дотла.

По предварительной информации пресс-службы областного главка МЧС, в багажнике машины марки Hyundai Solaris был 40-литровый бытовой газовый баллон (не газовое оборудование, которое устанавливают на автомобили).

"При прогреве двигателя произошла вспышка газо-воздушной смеси - сейчас устанавливаются причины, которые к этому привели, - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС Челябинской области. - Два человека после происшествия обратились в больницу - им потребовался осмотр врача".

Главное сегодня

Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ
Сербы назвали Путина самым популярным иностранным лидером
В Италии из-за снаряда времен войны эвакуированы 20 тысяч человек
Молдаване высказались против вступления в НАТО и объединения с Румынией
Пушков: "Нафтогаз" довел отношения с "Газпромом" до крайней точки