В Курганской областной детско-юношеской библиотеке открылась студия чтения "Четыре лапы, один хвост". Сюда приходят дети, чтобы овладеть навыками чтения с помощью собак.

Третьеклассник Роман Андреюк выбрал для чтения вслух сказку Владимира Одоевского "Городок в табакерке". Историю о приключениях мальчика Миши вызвался послушать аляскинский маламут по кличке Мон. Правда, он оказался слишком эмоциональным и непоседливым слушателем. То вдруг начнет "комментировать" и бормотать себе под нос нечто непонятное, то подойдет и заглянет в книжку, как будто хочет узнать, что ему читают. Может даже лизнуть от избытка чувств. Видно, что Роме это нравится. Он впервые в студии, однако уже собрался прийти снова, хотя с чтением у него все в порядке.

А вот Алиса и Ваня Шумиловы здесь частые гости. Как рассказала их мама Елена, дочь посещает подготовительную группу детского сада. Раньше читала по буквам, сейчас уже по слогам, короткие слова - полностью. Ее старший брат-школьник ходит с сестричкой за компанию, да и с собакой лишний раз пообщаться - удовольствие для мальчишки.

Хозяйка пса Татьяна Шабала называет Мона нежно и ласково Моней. У нее четыре собаки: три аляскинских маламута и сибирский хаски. Когда в студии много посетителей, "работают" два лохматых помощника. Вообще-то Татьяна занимается ездовым спортом. В библиотечный проект, по ее словам, попала почти случайно. В прошлом году она участвовала в конкурсе на получение гранта главы города по развитию туризма и спорта. Не выиграла, зато познакомилась с библиотекарями. Они ее и пригласили в проект "Чтение пушистому другу". Маламуты и хаски идеально подходят для общения с детьми. Собаки умные, добродушные, внимательные, никогда не обидят ребенка.

Комментарий

Любовь Черникова, библиотекарь Курганской областной детско-юношеской библиотеки имени Потанина:

- В студию приходят дети, которым трудно дается чтение и они нуждаются в практике. Некоторые просто стесняются читать вслух, кто-то испытывает страх перед аудиторией, боятся, что неправильно произнесут слово. С собаками им гораздо проще. Они с удовольствием слушают ребенка, не обращают внимания на его ошибки и даже подбадривают, заглядывая в глаза. Юный чтец чувствует себя в центре внимания, у него повышается самооценка. Как показал опыт других стран, да и некоторых российских городов, такая методика прекрасно работает. Родители замечают, как меняется ребенок. У него появляется интерес к книге и чтению. Плюс ко всему живое общение с собакой. Ведь не у всех дома есть животные. Все наши четвероногие помощники осмотрены ветеринарами, привиты, обучены для общения с детьми.