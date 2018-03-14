90-летней жительнице Тюмени вернули зрение после 10 лет слепоты

Сложнейшую операцию успешно провели тюменские врачи, чтобы вернуть зрения 90-летней пациентке, которая была почти полностью слепа на протяжении десяти лет.

"У нее была запущенная стадия катаракты, при которой хрусталики стали полностью молочно-белыми. Осложнялось все и возрастными изменениями глаза", - пояснили в пресс-службе областной клинической больницы номер 1.

Чтобы вернуть бабушке возможность видеть, хирурги задействовали современное оборудование - оно позволяет сделать один минимальный прокол. Через него с помощью врач вначале "раздробил" большое плотное ядро катаракты, а затем имплантировал искусственный хрусталик. После операции на глазах не осталось ни одного шва.

Как рассказали в департамент здравоохранения Тюменской области, за последний месяц это уже вторая такая операция. Предыдущей пациентке также было 90 лет, и после ювелирного вмешательства врачей она вновь смогла видеть.