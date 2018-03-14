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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из тяжелых фракций

В Югре увеличивают глубину переработки углеводородов
Текст: Анатолий Пристанский (Югра)
Российская газета - Экономика УРФО №7516 (53)
Сургутский промышленный узел, один из центров переработки углеводородов в Западной Сибири, прирастет комплексом глубокого передела тяжелых фракций газоконденсата. Его годовая мощность - 700 тысяч тонн сырья. В первую очередь инвесторы делают ставку на выпуск высококачественного продукта, который в нашей стране не производят, - арктического дизельного топлива стандарта "Евро-5". Оно замерзает лишь при критически низкой температуре - минус 57 градусов по Цельсию.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

По распоряжению правительства Югры в Сургутском районе без конкурса выделена площадка под строительство предприятия. Совокупные затраты составят приблизительно 13-14 миллиардов рублей. По предварительным расчетам, при рентабельности 18-20 процентов срок окупаемости не превысит 12 лет. В высоких широтах потребность в дизельном топливе экстра-класса очень высока. Его будут охотно приобретать и за границей. Сомнений в сбыте другого вида топлива - судового малосернистого - также нет.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Новое производство расположится неподалеку от будущего поставщика сырья - завода по стабилизации конденсата, продукты которого, а их свыше 20 наименований, отгружает потребителям транспортно-логистический центр. Последний совместно с одной из дочерних структур нефтегазодобывающего холдинга и берется за реализацию дорогостоящего проекта.

В самом Сургуте на газораспределительной станции в ближайшие годы смонтируют малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ). Он будет использоваться в качестве моторного топлива для адаптированных к СПГ локомотивов на Свердловской железной дороге. Перевозчик, а также три холдинга - нефтегазодобывающий и два машиностроительных - утвердили программу совместных действий на ближайшие пять лет.

между тем

Сегодня в замороженном состоянии амбициозный проект Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК), строительство которого началось в предыдущем десятилетии и не раз прерывалось. Инвестор планировал запустить предприятие еще в 2015 году со стартовой мощностью 400 тысяч тонн полиэтилена и с перспективой утроения объемов. Причем большую часть продукции рассчитывал экспортировать. Готовность комплекса составляет не менее 75 процентов, но активные работы здесь давно не ведутся. Прошлой осенью один из генподрядчиков расторг договор с заказчиком из-за прекращения финансирования. Исполнитель и инвестор судятся друг с другом, каждый требует возместить понесенный ущерб. Власти ЯНАО крайне обеспокоены остановкой строительства. В правительстве округа надеются, что в 2020 году НГХК все-таки удастся ввести в эксплуатацию.

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