Репортеры "СОЮЗа" получили необычное задание

Найти упоминания о банях можно едва ли не во всех исторических описаниях Москвы. Массу внимания им уделил, к примеру, Владимир Гиляровский: "Единственное место, которого ни один москвич не миновал, - это бани, - писал он. - И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань".

Изначально бани в столице строили на берегах рек - Москвы и Яузы. Объяснялось это тем, что воду брали прямо из рек и туда же потом сливали сточные воды, поскольку городского водопровода и канализации еще не существовало. На старых изображениях Москвы-реки можно найти даже небольшие баньки на берегах - их строили сами горожане, не желавшие ходить в общественные "мыльни", объяснил "СОЮЗу" экскурсовод и организатор проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов.

- Бани, как правило, разделялись на дворянские, купеческие, простонародные и другие, сословное разделение было обязательным, - говорит он. - Самые известные московские бани, прежде всего Хлудовские и Сандуновские, появились в XIX веке. Они отличались богатым убранством и декором, мрамор и кафель для отделки привозили из Европы, а для оформления залов привлекали известных художников.

Появились эти банные дворцы уже в XIX веке, и над их созданием работали не только архитекторы и оформители, но и именитые инженеры, поэтому воду брали уже не из близлежащих рек. Многие из этих бань сохранились и сегодня - в Сандуны, к примеру, ходят не только попариться, но и на настоящие экскурсии, которые там проводят регулярно. По-прежнему работают и знаменитые купеческие Селезневские бани, основанные в 1851 году.

Сегодня они, конечно, не разделяются на дворянский и простонародный корпуса, как в то время, но гостей по-прежнему привлекают со всей Москвы.

Причем подход к банному делу сегодня похож на дореволюционную практику - в бани идут не столько за паром, сколько за атмосферой. В банных комплексах отмечают дни рождения, устраивают мальчишники, даже отмечают свадьбы... Неудивительно, что и популярность бань постоянно растет. Их в городе меньше, чем в советское время, но за последние шесть лет открылось 73 новых заведения.

Примечательно, что в российской столице расположилось лишь 2% от всех российских бань, зато они собирают сразу 12% выручки. Если в целом по стране эта цифра в прошлом году составила 24,8 млрд рублей, то в Москве - почти 3 млрд. Объясняется это тем, что в столичных банях шире комплекс услуг, выше цены, и они хорошо научились зарабатывать на организации мероприятий.

Еще 15-20 лет назад белорусы любили экзотику - финские сауны и турецкие хамамы. Но сейчас возвращается интерес к традиционному русскому пару...

"У этого бизнеса ярко выраженная сезонность, - отмечают аналитики. - Начиная с весны спрос падает, и к лету посещение банных комплексов становится минимальным. С приходом первых холодов и осени спрос начинает расти и к декабрю доходит до своего пика, так как бани рассматриваются еще и как место проведения новогодних праздников".

Что касается цен, то просто помыться в московской бане меньше чем за 800 рублей сегодня крайне трудно. А аренда отдельного зала с собственной парной и небольшой купелью, к примеру, в Краснопресненских банях, обойдется в полторы тысячи рублей за час.

Инна Кабышева, meleshko@sb.by, Минск

Немного "банной" статистики. В среднем одну городскую общественную баню в Минске посещают около 10 тысяч человек в месяц: белорусы, что ни говори, к влажному пару и мягким березовым веникам испытывают настоящую страсть. В городе и окрестностях сегодня работают почти два десятка общественных бань и банно-оздоровительных комплексов, более 220 частных бань и саун можно арендовать. Чем белорусская "лазня" отличается от русской бани, какой пар любят минчане и где можно научиться искусству парения, узнавали корреспонденты "СОЮЗа".

Но прежде небольшой экскурс в историю. История минских городских бань насчитывает более 500 лет: впервые о них упоминается в грамоте на Магдебургское право 1499 года Минску. Строились бани недалеко от воды по рекам Свислочь и Немига в основном в Нижнем городе - активнее всего начиная с 1819 года, когда мещанину Н. Рабиновичу было дано разрешение на возведение большой деревянной общественной бани. Во второй половине XIX века в городе появился водопровод, и банное дело стало развиваться еще быстрее. За предвоенное десятилетие в Минске было построено 6 больших бань, активное строительство продолжалось и после войны.

Профессионалы говорят, что еще 15-20 лет назад белорусы любили экзотику: тогда в моду вошли финские сауны и турецкие хамамы. Но к таким заведениям любовь минчан за долгие годы поостыла. Зато возвращается интерес к традиционному русскому пару: с березовым или дубовым веничком, ароматом запаренной пихты. И чтобы после парилки искупаться в снегу или ледяной купели. В Минске любителям таких классических ритуалов и сегодня есть где развернуться. Можно пригласить даже команду профессиональных банщиков, которые и горячими травяными мешочками протрут, и веничный массаж в четыре руки сделают, и на сене попарят, так сказать, по-царски. В их арсенале - целебное обливание холодной минеральной водой, стоунтерапия, парное укрывание и белорусское парение.

- Чем оно отличается от русского? Да почти ничем! Техники очень похожи, и профессиональные банщики ими владеют. Вообще баня без банщика так же бесполезна, как банщик без бани, - шутит бронзовый призер Международного чемпионата мира по парению Геннадий Мороз. Уже несколько лет Геннадий и его команда работают по авторской программе "Пар Мороза": предлагают своим клиентам самые разнообразные ритуалы. По словам парильщика, в банном деле масса нюансов. Упустишь что-то - и ощущения от процедуры совсем не те.

Если все делать по правилам, говорит Геннадий, то в бане на полке можно лежать минут по 40 - некоторые умудряются уснуть. Главное, для процедур подыскать подходящую баньку. Желательно на дровах, с печкой, соразмерной парилке, и большим количеством камней, способных держать тепло, с удобным широким полком и хорошей вентиляцией. Иначе легкого пара не ощутить.

Долгое время пользовалась популярностью у минчан баня N 1 на улице Б. Хмельницкого, возведенная в 1954 году. В ней мылись целыми поколениями, а сейчас она закрыта на реконструкцию. По планам, здесь должен появиться банно-оздоровительный комплекс - с бассейном, тренажерным залом и джакузи. Изначально хотели даже организовать для горожан баньку по-черному, но позже от этой идеи по разным причинам отказались. К слову, таким аутентичным способом бани сейчас почти нигде не топят, хотя, если отправиться на север страны в местечко Морги около Глубокого в агроусадьбу "Утрина", можно похлестать себя веником в "черной" парной.

К слову, всем премудростями банного дела минчане смогут обучиться во время второго чемпионата по народному парению: 5-6 апреля профессиональные банщики дадут горожанам бесплатные мастер-классы и пожелают легкого пара!

И, наконец, о том, сколько банное удовольствие стоит. Двухчасовой сеанс в общественной бане Минска обойдется в среднем в 8 белорусских рублей (чуть больше 270 российских). Если хочется уединиться, можно снять номер в бане первого или высшего разряда - два часа в таком будут стоить от 40 до 70 рублей (от 1360 до 2380 российских рублей). Частная баня в аренду будет стоить около 20 рублей в час (около 680 российских).

Три цифры о московских банях

В российской столице более 300 банных комплексов и саун.

Двухчасовой визит в стандартный разряд стоит от 800 рублей.

Аренда отдельного номерного разряда - от 2000 рублей в час.

Самый известный банный комплекс - Сандуны.