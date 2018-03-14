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14.03.2018 13:30
Рубрика: Культура

Режиссер Николай Лебедев экранизирует "Мастера и Маргариту"

Текст: Сусанна Альперина
14 марта пришло официальное подтверждение новости, которую в последнее время обсуждали в киномире.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как известно, роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" с трудом поддается экранизациям и постановкам. Тем не менее, находятся смельчаки, которые берутся с ним работать. Ряды этих отважных людей пополнил режиссер Николай Лебедев, чей предыдущий фильм "Экипаж" стал рекордсменом года  в российском прокате. Теперь официально объявлено, что следующей работой Лебедева станет фильм "Мастер и Маргарита".  Причем, он выступит не только, как режиссер, но и как автор сценария.  Продюсерами картины стали Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян ("Марс Медиа"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Игорь Толстунов ("Профит")  Бюджет картины 800 млн рублей. В прокат "Мастер и Маргарита" выйдет в 2021 году.

Фото: www.upi-rus.ru
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"Мастер" - один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения, - говорит Константин Эрнст. - Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения. А то, что роман никогда не был закончен автором и в нем остаются зазубрины, лишний повод надеяться, что удастся сделать сильную картину. Так как экранизации завершенных и совершенных романов никогда не получаются равными первоисточнику".

"Больше 15 лет назад мы уже приближались к идее снять полнометражный фильм по "Мастеру и Маргарите", - рассказывает Рубен Дишдишян. - Но тогда, наверное, не хватило смелости, "мускулов", чтобы подступиться к роману. Всему свое время. Мне кажется, сейчас, когда индустрия и технологии стремительно развиваются, мы готовы к этому. Рад, что на проекте собралась такая мощная продюсерская команда и режиссером будет Николай Лебедев". 

 "Я рад новому сотрудничеству с нашими давними партнерами. Уникальная творческая команда воплотит на экране шедевр одного из великих русских писателей", - делится чувством предвкушения от работы  Леонард Блаватник.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Мастер и Маргарита" - мой самый любимый роман в мировой литературе, - комментирует Игорь Толстунов. - И я с неизменным удовольствием перечитываю его, каждый раз восхищаясь талантом и мастерством Булгакова, его умением сочетать, казалось бы, несочетаемые фактуры и его поразительной способностью в обычной, на первый взгляд, фразе достичь такого глубокого, гоголевского масштаба обобщения".

Состав актеров картины  также обсуждается в кинокругах, однако официальной информации по этому поводу пока не было - она должна последовать в скором времени.

Что скажет сам Николай Лебедев о проекте - будет известно уже в пятницу: режиссер с командой будут представлять будущий  фильм "Мастер и Маргарита" на очной защите компаний-лидеров в Фонде кино.

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