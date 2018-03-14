В мире
14.03.2018 21:43
Текст: Александр Проценко

РФ и Беларусь договорились о снятии ограничений на поставки продукции АПК

Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Россельхознадзор не будет вводить временный запрет на ввоз из Беларуси молочного сырья, а представители обеих стран подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Беларусь при этом пообещала принять меры по недопущению ввоза в Россию санкционной сельхозпродукции. Ранее Россельхознадзор неоднократно пресекал ввоз из Белоруссии предположительно санкционной продукции под видом товаров, разрешенных к ввозу.

Обе стороны примут меры для повышения качества белорусской животноводческой продукции, поставляемой в Россию - прежде всего молока и молочных товаров. Уже на следующей неделе российская санитарная служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм.

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