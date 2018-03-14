РФ и Беларусь договорились о снятии ограничений на поставки продукции АПК

Россельхознадзор не будет вводить временный запрет на ввоз из Беларуси молочного сырья, а представители обеих стран подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

Беларусь при этом пообещала принять меры по недопущению ввоза в Россию санкционной сельхозпродукции. Ранее Россельхознадзор неоднократно пресекал ввоз из Белоруссии предположительно санкционной продукции под видом товаров, разрешенных к ввозу.

Обе стороны примут меры для повышения качества белорусской животноводческой продукции, поставляемой в Россию - прежде всего молока и молочных товаров. Уже на следующей неделе российская санитарная служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм.