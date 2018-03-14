Роспотребнадзор: Большинство некачественного импорта произведено в КНР

Роспотребнадзор сообщил о проведении внеплановых проверок в отношении компаний, осуществляющих производство и продажу товаров легкой промышленности. Из почти 12 тысяч проверенных объектов, нарушения выявлены в 80 процентов случаев.

Специалистами ведомства было проверено более 200 тысяч партий одежды, белья, детской обуви, меховых изделий на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Не соответствовало требованиям более 81 тысячи партий продукции.

При этом подавляющее большинство нарушений касались несоблюдения требований к маркировке продукции и документации. Из чего специалисты делают вывод, что такой товар с большой степенью вероятности является контрафактным. Также зафиксированы нарушения по органолептическим, токсикологическим и биологическим показателям.

Свыше 70 процентов всех импортных партий, не отвечающих требованиям, произведено в Китае. Более трети всей продукции с нарушениями не имело сопроводительных документов, информации в маркировке о стране-изготовителе, а также кода изготовителя, что не позволило определить место производства продукции.

Роспотребнадзором наложены штрафы на общую сумму более 62 миллионов рублей.