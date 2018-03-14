Россия и Беларусь обсудили борьбу с терроризмом и подготовку к ЧМ-2018

В Гродно прошли двухдневные консультации экспертов аппаратов советов безопасности России и Беларуси. Их провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности РБ Станислав Зась.

Главная тема переговоров - военные и политические аспекты обеспечения безопасности двух стран. В частности, были рассмотрены угрозы, исходящие от планомерного наращивания военного присутствия и развития военной инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства. В связи с этим Патрушев и Зась, подчеркнули, что "утверждение в 2018 году актуализированной Военной доктрины Союзного государства будет способствовать укреплению общей обороноспособности двух государств и их дальнейшей интеграции".

Как заявил заместитель госсекретаря Совбеза РБ Владимир Арчаков, согласованными усилиями "удалось оперативно разрешить проблемные вопросы межведомственного взаимодействия органов систем обеспечения национальной безопасности Беларуси и России". По его словам, это касается возобновления выдачи разрешений на взаимные поставки продукции военного назначения, а также организации взаимного информационного обмена между министерствами обороны о мероприятиях военной направленности вблизи совместной госграницы.

"Для Республики Беларусь наращивание и укрепление военного сотрудничества с Российской Федерацией является одним из основных векторов развития военной политики государства", - отметил Арчаков. По его словам, в настоящее время военно-техническое сотрудничество осуществляют около 400 предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран. Кроме того, продуктивно и динамично идет работа по линии спецслужб, правоохранительных органов и подразделений МЧС.

В свою очередь, как заметил заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, между аппаратами советов безопасности "поддерживается конструктивный диалог по всему спектру вопросов, так или иначе затрагивающих интересы наших стран, что способствует разрешению многих проблемных вопросов".

Так, в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу эксперты рабочих групп обсудили вопросы, связанные с порядком въезда болельщиков третьих стран в Россию через территорию Беларуси.

"Принципиальная договоренность о проезде болельщиков на чемпионат мира по футболу уже достигнута", - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

По его словам, сейчас осталось проработать три технических вопроса. Первый - это безвизовый порядок пересечения границы, либо по паспортам болельщиков, либо по переданным сведениям о болельщиках. Второй момент - признание компетентными органами России отметок белорусских пограничников о пресечении границы и наооборот. Третий момент - обмен данными о выданных паспортах болельщиков - так называемых "фан айди", для того чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск через границу.

"Оформление паспортов болельщиков, в какой бы стране они не находились, идет через Минкомсвязи России и соответственно этой информацией мы будем делиться с белорусской стороной", - отметил Демиденко.

Он подчеркнул, что по тем фанатам, которые признаны в своих странах недобросовестными болельщиками, будет приниматься краткосрочное решение о нежелательности пребывания их в России. Соответственно, их просто не будут пропускать ни через российскую, ни через белорусскую границу. "Самое главное что в конце марта начале апреля у нас заработает первый на пространстве СНГ защищенный канал связи между МВД Росси и МВД Беларуси, который можно использовать в том числе для передачи персональных данных", - подчеркнул представитель российского МВД. По его словам, белорусские коллеги будут использовать сертифицированное в России оборудование, то есть этот канал будет защищен, как с одной, так и с другой стороны.

Что касается межправительственного соглашения о взаимном признании виз, то можно сказать, что по нему также достигнуты прорывные договоренности.

"В настоящий момент работа выходить на финишную прямую, когда подключены непосредственно эксперты. На политическом уровне все необходимые сигналы уже даны. Мы стремимся к тому, чтобы эта работа закончилась как можно быстрее", - сообщил корреспонденту "РГ" директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что главное - это качество соглашения, чтобы оно сняло все проблемные вопросы для граждан третьих стран при пересечении российско-белорусской границы.

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", уже понятно, что на первом этапе действие этого соглашения будет распространяться на граждан тех стран с которыми у России и Белоруссии совпадают безвизовые или визовые режимы. То есть будет создан открытый перечень тех стран, граждане которых смогут свободно пересекать внутреннюю границу Союзного государства.