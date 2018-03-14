Россиянка Миленина завоевала "золото" Паралимпиады в лыжном спринте

На Паралимпиаде в Пхенчхане россиянка Анна Миленина стала обладательницей награды высшего достоинства, выиграв лыжный спринт (1,5 км) в классе "стоя".

Спортсменка преодолела дистанцию за 5 минут 11,1 секунды. Второе место заняла норвежка Виде Нильсен. Третьей - канадка Натали Вильке.

Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой - она побеждала на Играх в Турине, Ванкувере и Сочи. Ранее на Паралимпиаде в Пхенчхане она завоевала три серебряные награды.

Также россиянка Михалина Лысова стала серебряным призером в лыжной спринтерской гонке на 1,5 км среди спортсменок с нарушением зрения.

В финале Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, уступила 14,1 секунды победительнице гонки белоруске Светлане Сахоненко, которая преодолела дистанцию за 4 минуты 29,9 секунды. Тройку призеров замкнула украинка Оксана Шишкова (+15,7).