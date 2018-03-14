Российские тракторы активно завоевывают мировой рынок

Экспорт продукции российских компаний сельхозмашиностроения в 2017 году, по данным Ассоциации "Росспецмаш", составил 7,9 миллиарда рублей. Это на 16 процентов больше, чем в 2016-м, и на 36 процентов, чем в 2015-м.

Такой динамике способствует выросшая конкурентоспособность машин и ввод в серию новых моделей техники. Кроме того, полтора-два года назад экспортерам помогла девальвация рубля - она позволила закрепиться на зарубежных рынках, и сегодня отечественные заводы активно нарабатывают деловые связи.

География поставок за рубеж за последние пять лет охватила 47 стран, рассказал "РГ" замдиректора "Росспецмаша" Денис Максимкин. Причем если раньше основными покупателями отечественных тракторов и комбайнов были страны СНГ, Монголия и другие соседние дружественные государства, то сейчас к ним прибавилась Канада, Евросоюз и целый ряд других стран дальнего зарубежья.

- Одна из главных причин роста - это объективное улучшение качества отечественных агромашин и выпуск новых линеек техники, - говорит Денис Максимкин. - Только в 2017 году в серийное производство было поставлено более 150 новых моделей.

Серьезно помогло бизнесу и государство, начав субсидирование затрат на транспортировку товаров и сертификацию продукции на внешних рынках, а также частично компенсируя затраты, связанные с маркетингом (в том числе участие в крупнейших международных выставках и организация целевых бизнес-миссий).

- А еще государство выделяет немалые субсидии производителям на научные и опытно-конструкторские работы, - добавляет директор ФГБУ "Северо-Кавказская машиноиспытательная станция" Геннадий Жидков. - Схемы финансирования из бюджета выстроены целевым образом, то есть владельцы заводов не могут положить себе в карман эти деньги. Они имеют право только инвестировать их в модернизацию. И сегодня многие заводы на Юге и на Северном Кавказе по техническому вооружению уже не уступают иностранным заводам.

Государство выделяет немалые субсидии производителям на научные и опытно-конструкторские работы

Весьма показательна в этом отношении компания "Ростсельмаш", крупнейший в России производитель комбайнов и другой сельхозтехники. За последние три года компания произвела и продала более 57 тысяч агромашин. Сегодня на долю иностранных покупателей приходится 15-20 процентов (в количественном выражении), и эта доля будет расти.

- Мы ставим задачу выходить на рынки не менее чем двух-трех новых стран в год, - рассказал "РГ" директор по маркетингу "Ростсельмаша" Прохор Дармов. - Тактика выхода на новые рынки стандартная: сначала это пробные поставки, которые через три-пять лет в 85-90 процентов случаев становятся постоянными и регулярными. Мы планируем сохранять динамику последних лет и прирастать по этому направлению не менее чем на 15 процентов в год.

Еще один гигант российского сельхозмашиностроения, "Петербургский тракторный завод", вернулся на рынок сразу нескольких стран. В 2017 году их машины были проданы в Канаду, Колумбию, Австралию, Чехию, Венгрию, Польшу и Узбекистан. Впервые за много лет компания возобновила поставки в соседнюю Белоруссию, продав туда 100 "Кировцев". В Казахстан компания отгрузила еще около 150 машин.

При этом рост экспорта в Европу оправдал самые смелые ожидания российских маркетологов, признаются в самих компаниях. Забавно, что помимо объективных рыночных факторов (российская техника в долларах и евро стоит гораздо дешевле западных машин такого же класса), на руку россиянам играет ухудшение климата в странах ЕС.

За последние 10-12 лет практически все крупные заводы провели модернизацию мощностей

- Мягкий европейский климат в последние несколько лет меняется, предъявляя новые требования и к агросрокам, и к техническим возможностям сельхозмашин работать без потери эффективности на сложных фонах, - говорит Прохор Дармов. - А комбайны "Ростсельмаша" как раз и создавались для разноплановых, порой непредсказуемых погодных условий России, для работы на полях практически любой сложности, поэтому сегодня компания воспринимается зарубежными партнерами как поставщик универсальных решений.

Кроме того, по его словам, помогает развитие сервисной инфраструктуры в странах присутствия. Компании создают логистические хабы для соблюдения мировых стандартов обслуживания. Тот же "Ростсельмаш" гарантирует доставку любой нужной запчасти в любую точку мира в течение 24 часов после запроса покупателя.

При этом некоторые российские сельхозпроизводители опасаются, что увлеченность экспортом может привести к дефициту новой техники внутри России.

- Может сложиться ситуация, как с производителями удобрений. Конечно, им интересней продавать свою продукцию за валюту. В результате они ориентируются на другие рынки в ущерб своей стране, - говорит фермер из Ростовской области Роман Алейников. - При этом устаревание техники на наших полях идет пока быстрее, чем мы успеваем покупать.

В России действительно есть проблема устаревания, соглашается редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. Более того, по его словам, сейчас платежеспособный спрос во многом поддерживается государством - существуют федеральные субсидии, а во многих субъектах и свои, региональные, которые даются на покупку техники местного производства. Без этих денег продажи в России практически остановятся, полагает Беляев. Но экспортные успехи не мешают развитию рынка в России. Если будет спрос, компании с удовольствием будут успешно работать "на два фронта", считает эксперт. За последние 10-12 лет, по его словам, практически все крупные заводы провели модернизацию мощностей и готовы наращивать производство. А еще в 2016 году впервые за всю постсоветскую историю отечественной сельхозтехники в России было продано больше, чем импортной.

По словам Дениса Максимкина, еще один импульс отрасли придаст "Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года", которую правительство приняло в августе 2017 года. Как отметил эксперт, оптимистичный сценарий стратегии предусматривает расширение географии поставок российской сельхозтехники до 65 стран в 2025 году и увеличение объема экспорта к этому периоду до 30 миллиардов рублей.