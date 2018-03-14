По мере приближения чемпионата мира по футболу Ростуризм выявляет все новые отели, чрезмерно завышающие цены. 14 марта ведомство опубликовало очередной "черный список".

Мониторинг сдерживает аппетиты отельеров, зато растут цены на апартаменты, так как в некоторых городах места в отелях заканчиваются.

В список нарушителей на 12 марта этого года вошли 48 гостиниц. Это вдвое больше, чем было две недели назад, рассказали "РГ" в Ростуризме. Список опубликован на сайте ведомства.

На сей раз рекорд жадности поставил один из отелей Калининграда категории 3 звезды. На сайте бронирования объявлена цена за стандартный одноместный номер - 40 тысяч рублей в сутки, а по нормативу она может быть не более 4,3 тысячи. Превышение на 917 процентов.

В целом в новом антирейтинге больше всего нарушителей из Санкт-Петербурга - цены превысили 19 отелей. На втором месте Москва, где цены завысили девять отелей. В Калининградской области выявлено восемь нарушителей. Причем, как пояснили в Ростуризме, семь из этих гостиниц уже фигурировали в прошлой редакции документа. Кроме того, семь нарушителей выявили в Краснодарском крае, по два нарушителя в Волгоградской и Самарской областях и один - в Свердловской области.

По сравнению с прежними версиями списка разрыв между предлагаемой отелями стоимостью размещения и уровнем максимальных цен, установленным в постановлении правительства, сократился. Если в первом списке максимальный разрыв превышал пять тысяч процентов, то теперь не превышает и тысячи. Большинство отелей-нарушителей норматив превысили не более чем на 70 процентов.

Уже около 120 гостиниц, ранее нарушавших требования, исправились и скорректировали цены, подчеркивают в ведомстве. "Есть пиковые даты, когда некоторые проблемы возможны, потому что пиковая емкость в таких городах, как Саранск, Калининград или Волгоград, конечно, меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге", - поясняет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Но ситуация не критична, успокаивает он. Например, вблизи Саранска сейчас достаточно активно бронируются отели в Пензе, Ульяновске, поясняет Прасов.

Квартиру с видом на стадион предлагают за 80 тысяч рублей в сутки, а "элитные апартаменты" за 130 тысяч

Чаще всего превышение норматива цен заметно на сайте бронирования Booking.com, который Ростуризм мониторит наряду с сайтами отелей. Как пояснили "Российской газете" представители онлайн-сервиса, средства размещения могут самостоятельно выставлять любые цены. Сервис этот международный, так что отели порой объявляют здесь более высокие цены в расчете на иностранцев.

Однако больше всего свободой предложения воспользовались владельцы апартаментов, то есть квартир, которые сдаются для туристов. Если отели как-то сдерживает административный контроль, то частников - только рынок. А он как раз может толкать цены вверх. Например, судя по данным того же Booking.com, в Калининграде на даты проведения матчей свободных мест в отелях практически не осталось. На этом фоне цены в некоторых апартаментах давно перевалили за рубежи, установленные для отелей. Скажем, квартиру с видом на стадион предлагают снять за 80 тысяч рублей в сутки, а некие "элитные апартаменты" в полутора километрах от центра города можно снять за 130 тысяч в сутки. В Ростуризме заверяют, что мониторинг цен будет продолжен.