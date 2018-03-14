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14.03.2018 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ростуризм составил новый "черный" список слишком дорогих отелей

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм составил новый список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу (есть в распоряжении "Российской газеты").

В новый список нарушителей на 12 марта этого года вошли 48 гостиниц. Это вдвое больше, чем было две недели назад, рассказали "Российской газете" в Ростуризме. Список отелей будет опубликован на сайте ведомства.

Своеобразный рекорд жадности на этот раз поставил один из отелей Калининграда категории три "звезды". На сайте бронирования объявлена цена за стандартный одноместный номер - 40 тысяч рублей в сутки, а по нормативу она может быть не более 4,3 тысячи. Превышение на 917 процентов. В целом лидирует в новом антирейтинге Санкт-Петербург. В Северной столице выявлено 19 нарушений. На втором месте Москва, где цены завышают девять отелей. Немного отстала Калининградская область. В регионе в "черном списке" оказались восемь отелей, причем большинство из них уже не в первый раз.

В Москве гостиницы оштрафовали за высокие цены к ЧМ-2018

"В обновленном списке присутствуют семь гостиниц Калининградской области, которые фигурировали в прошлой редакции документа. Остальные 17 коллективных средств размещения скорректировали цены в соответствии с требованиями Постановления №89", - пояснили "РГ" в Ростуризме.

В Краснодарском крае выявлено семь нарушителей, в Волгоградской и Самарской областях по два нарушителя. Замыкает "черный список" Свердловская область, где цены завысил только один отель. Таким образом, из одиннадцати регионов проведения футбольного первенства, нарушения ценовой политики выявлены в семи.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Роспотребнадзор составил новый список завышающих цены отелей к ЧМ-2018

Как отметили в ведомстве, список составляется по результатам мониторинга, который Ростуризм проводит совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Так отслеживается исполнение требований постановления правительства России № 89, которым установлены цены на размещение в гостиницах городов проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Публиковать "черный список" Ростуризм начал в январе этого года. Тогда превышение норматива достигало 5283 процента.

Фото: Depositphotos
"Звезды" на российских гостиницах стали обязательными

"Черный список" зарекомендовал себя действенным инструментом борьбы с необоснованным завышением цен на размещение в гостиницах городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в период проведения матчей. Несмотря на то, что мы раз от раза выявляем новых несознательных отельеров, желающих получить сверхприбыль в ущерб имиджу страны и своей собственной деловой репутации, уже порядка 120 гостиниц, ранее нарушавших требования Постановления №89, исправились и скорректировали цены", - отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

В ведомстве заверили, что мониторинг стоимости гостиничного обслуживания в городах ЧМ-2018 будет продолжен.

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