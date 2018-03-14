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14.03.2018 23:00
Рубрика: В мире

Заговор "героев"

СБУ вскрыла свои махинации с оружием
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Столичный выпуск №7516 (53)
Депутат Верховной рады, бывший делегат ПАСЕ и официальный герой Украины Надежда Савченко вновь оказалась в центре внимания киевской прессы. На этот раз ее обвиняют - пока, впрочем, без каких-либо доказательств - в причастности к подготовке терактов, государственного переворота и покушения на президента Порошенко. Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает ее на допрос из Страсбурга, где она находится на сессии ПАСЕ, а коллеги по парламенту обвиняют в сотрудничестве с "агрессором". Однако, судя по реакции на самой Украине, этот информационный шум уже не будоражит общество, а само дело, по которому Савченко собираются привлечь к ответственности, больше бьет по самому Порошенко и СБУ. Слишком топорно оно оказалось состряпано, а мотивы его инициаторов понятны даже последнему украинскому "патриоту".

Напомним, 9 марта в Донецкой области был арестован Владимир Рубан - волонтер, общественный деятель, посредник при обмене пленными и в свое время - завсегдатай украинских ток-шоу. Человека, имеющего неоднозначную репутацию по обе линии фронта на Донбассе, арестовали якобы при попытке провезти из Донецкой народной республики целый арсенал оружия. Оно, как утверждает глава СБУ Василий Грицак, должно было использоваться при совершении масштабных терактов в Киеве, при насильственном захвате власти и покушении на президента. На специальной пресс-конференции Грицак рисовал апокалиптические картины - обстрела Верховной рады из крупнокалиберных минометов и расстрела мирных граждан на улицах. И, конечно же, за всеми этими ужасами он ясно рассмотрел "руку террористов из ДНР" и участие "страны-агрессора".

Ряд украинских СМИ разобрал  имеющиеся доказательства, придя к выводу, что речь идет о бездарной постановке

Сенсация от Грицака не дожила до утра: вскоре ряд украинских СМИ тщательно разобрал имеющиеся доказательства и пришел к выводу, что речь идет о бездарной постановке - о чем с первой минуты твердит и арестованный Рубан. "Сценарием дешевого американского боевика" назвали выступление Грицака и в Донецке. Более того, Грицак, обнародовав убедительные, как ему казалось, доказательства, фактически вскрыл махинации СБУ и Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) с оружием в "зоне АТО". Он дал журналистам-расследователям ниточку, которая привела к одному из заинтересованных в поставках оружия лиц - некому Павлу Балову, офицеру ГУР, которого называют организатором покушений на командиров донецкого ополчения Арсена Павлова и Михаила Толстых. Вердикт независимых СМИ, экспертов и даже украинских военных был однозначен: под рассуждения об угрозе терроризма СБУ и ГУР делят контрабандный рынок в "зоне АТО" и занимаются хищением оружия для целей, ведомых только им.

Надежда Савченко: Больше не пойду как баран на бойню

Однако Порошенко заявил, что верит в реальность заговора. В понедельник в 25 регионах прошли обыски у журналистов и общественных деятелей, и уже третий день сообщается о раскрытии "террористических ячеек" во всех областях. Но "российская угроза" не вызывает в обществе былого содрогания. Вероятно, мотивы Порошенко и Грицака очевидны: зачистка политического поля перед неизбежными президентскими выборами, выиграть которые Порошенко вознамерился несмотря ни на что. Поэтому в списке подозреваемых в заговоре уже оказались Надежда Савченко, от которой рукой подать до Юлии Тимошенко - единственного политика, который, судя по опросам, гарантированно выигрывает у Порошенко в обоих турах президентских выборов.

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