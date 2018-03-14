Сербы назвали Путина самым популярным иностранным лидером

Граждане Сербии назвали президента России Владимира Путина самым популярным иностранным лидером. Главе РФ здесь симпатизируют 58 процентов граждан, передает ТАСС.

На втором месте с результатом в 42 процента идет канцлер ФРГ Ангела Меркель, на третьем - председатель КНР Си Цзиньпин с уровнем поддержки в 34 процента, далее следует президент США Дональд Трамп (22 процента).

Рейтинг российского лидера в Сербии практически совпадает с его популярностью на родине, где, согласно последнему исследованию ВЦИОМ, его поддерживают 57,7 процента россиян.