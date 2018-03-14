Руководитель знаменитого "Фонографа": о концерте ко Дню единения народов Беларуси и России, Билле Клинтоне и сломанном пальце

Новую программу Сергея Жилина "Ритмы Нового Света" в исполнении его "Фонограф-Джаз-Бэнда" я смотрела в Центральном доме кино. В зале яблоку негде упасть.

Маэстро Жилин превосходно играет на трех инструментах, сам ведет свои концерты. А еще поет - у него баритон. Фото: Татьяна Хорошилова

В коллективе шесть музыкантов и солистки Марианна Савон и Ирина Братис. Сам Жилин играет на трех инструментах. Сам же ведет концерты и поет. У маэстро - баритон. Впервые он продемонстрировал свой вокальный талант с Анжеликой Варум на шоу "Две звезды".

Первый раз бабушка усадила Сережу за пианино, когда ему исполнилось три года. "Занимайся сейчас, - говорила она. - Потом не будет времени".

Сергей Жилин: Я играл в двух вокально-инструментальных ансамблях, занимался авиамодельным спортом. Книги про Покрышкина, Маресьева и Кожедуба зачитывал до дыр. Мы с ребятами мастерили самолеты. Я умел работать на всех станках: фрезерном, токарном, сверлильном, точильном. Но в 16 лет нарушил правила техники безопасности, и большой палец правой руки попал в сверлильный станок. Он до сих пор полностью не сгибается...

С шести лет я учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, там были многочасовые занятия по специальности. Когда я оттуда "выскочил" в восьмом классе, то мне надолго хватило полученного в ЦМШ багажа.

Мама отдала мои документы в военно-музыкальное училище, но оно было более военным, чем музыкальным, и я сказал, что не стану там учиться. Тогда отыскали общеобразовательную школу, где в одном из классов вместо УПК занимались музыкой.

А джаз играть научились сами?

Сергей Жилин: Одно время играл регтаймы. Потом поступил в джазовую студию при ДК "Москворечье" и создал "Фонограф". Наш дебют состоялся в 1983 году.

В 1984-м меня забрали в армию, но я служил в Москве в ансамбле песни и пляски, практически через дорогу от ДК "Замоскворечье". И бегал на репетиции "Фонографа". После службы поступал в Гнесинку. Сел за рояль и сыграл так, что комиссия поставила "пятерку". А вот на сочинении срезался. Вернулся в "Фонограф", а к мысли о высшем музыкальном образования вернулся только через лет двадцать.

Чтобы свести концы с концами, работал пианистом в "Палас Отеле". Целыми вечерами сидел за роялем. Через полгода получил должность музыкального менеджера отеля. И смог купить нормальный телевизор, холодильник и пылесос. А состоятельным человеком почувствовал себя, когда перестал считать деньги на бензин.

Расскажите о своей встрече с Биллом Клинтоном?

Сергей Жилин: Мы дружили с художественным руководителем Президентского оркестра России Павлом Овсянниковым, я делал аранжировки для его коллектива. Когда в Москву приехал Билл Клинтон, Павел Борисович пригласил меня сыграть в его присутствии. Приехали в загородную резиденцию. В зале поставили рояль, рядом на подставке саксофон. Не все знают, что Клинтон играет лишь тогда, когда впервые приезжает в страну. Это был как раз тот самый случай. Сидим час, полтора. И вот входит Клинтон, берет саксофон и говорит : "Summertime"! Key A". Это Гершвин. Клинтон сыграл тему, затем соло, дал возможность исполнить соло мне. А потом предложил сыграть еще "My Funny Valentine" Ричарда Роджерса.

Вы не просто дирижер, вы еще и руководитель "Фонографа", который аккомпанирует участникам шоу "Голос" и "Голос. Дети". С кем труднее - со взрослыми или детьми?

В детстве мы с ребятами мастерили самолеты, я умел работать на всех станках: фрезерном, токарном, сверлильном, точильном...

Сергей Жилин: С детьми проще. Конечно, всех расстраивает поражение, а уж детей тем более. Главное тут - не отчаиваться и не бросать работать. В нашей команде есть вокалисты, которые пробовали силы в "Голосе", но не заняли заметных мест (Марианна Савон, Полина Богусевич), к кому-то жюри даже не повернулось. Сейчас они продолжают совершенствоваться и имеют успех у зрителей. Полина Богусевич заслуженно победила на детском "Евровидении".

С Дмитрием Нагиевым давно знакомы?

Сергей Жилин: С программы "Две звезды", и мы сразу поладили.

Сергей Сергеевич, будут ли участники "Голоса" выступать на концерте по случаю Дня единения народов Беларуси и России?

Сергей Жилин: Будут. А еще Володя Пресняков и Леонид Агутин.