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Сериал "Изгоняющий дьявола" оказался под угрозой закрытия

Новость 14.03.2018, 17:37 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Есть вероятность, и она довольно велика, что у сериала "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist) не будет третьего сезона.

Напомним: шоу, стартовавшее в 2016 году и основанное на книге Блэтти и одноменном фильме семидесятых, изначально было тепло встречено критикам и зрителями, хотя рейтинги оставляли желать лучшего.

Тем не менее сериал, некоторое время помыкавшийся в неизвестности, все-таки был продлен на второй сезон... Жестоко разочаровавший по всем статьям. Чему доказательство - катастрофическое падение рейтингов: если эпизоды первого сезона в среднем смотрели 3,15 миллиона человек, то показатель второго упал до средних 2,36 миллиона. Сделав "Изгоняющего" самым провальным шоу телесезона.

Фото: kinopoisk.ru
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И, как намекнул на конференции в Иерусалиме босс Fox Television Group Гэри Ньюмен, маловероятно, что шоу теперь получит еще одно продление, сообщил Bloody Disgusting.

Главная экранизация "Экзорциста" случилась в 1973 году, поставил картину Уильям Фридкин ("Байки из склепа", "Сумеречная зона").

При бюджете в двенадцать миллионов фильм заработал тогда более четырехсот, два "Оскара" (номинировался на восемь) и два "Золотых глобуса".

Следом пошли продолжения. Последнее из которых, "Изгоняющий дьявола: Начало" (Exorcist: The Beginning, 2004) снял бывший муж сыгравшей в названном сериале актрисы Джины Дэвис Ренни Харлин (второй "Крепкий орешек", четвертый "Кошмар на улице Вязов").

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