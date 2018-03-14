Еврокомиссия объявила о подорожании шенгенских виз

Еврокомиссия намерена повысить для третьих стран на 20 евро сбор за выдачу Шенгенской визы. С таким предложением, как передает РИА Новости, выступил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

Увеличить сбор предлагается для того, чтобы профинансировать процесс изучения и выявления "неблагонадежных путешественников", имеющих отношение к преступному миру или террористам.

По словам Аврамопулоса, в визовую информационную систему Шенгена будут внесены соответствующие изменения, которые позволят проводить более глубокий и всесторонний анализ.

Повышение не коснется России, Армении, Азербайджана и еще ряда стран, которые подписали соглашение с ЕС об упрощении визового режима - для них сбор останется прежним, в размере 35 евро.