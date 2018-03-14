Синоптики предупредили об опасных последствиях новых снегопадов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Центральном округе из-за сильного снега, который начнется 15 марта, сообщил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Небольшие осадки придут в столицу уже 14 марта. И усилится ветер. Снегопады будут сопоставимы с теми, что в феврале привели к образованию сугробов в столице. В Гидрометцентре сообщили, что может выпасть 5-10 сантиметров осадков. Ближе к югу снег будет мокрым, с усилением ветра до 18 метров в секунду. Это приведет к налипанию снега, заносам на дороге. А наступившие вслед за этим морозы только закрепят результат.

В столице серьезное похолодание ожидается 16 марта. В ночные часы температура может понижаться до -15 градусов мороза, а днем прогреваться максимум до -5 градусов. Погода скорее соответствует январю, причем на европейской и азиатской части страны. И в течение ближайшей недели существенного повышения температуры не предвидится.

В Ленинградской и соседних областях похолодает, на территорию этих регионов вторгается арктический воздух. Ночная температура здесь может опускаться по ночам до -19 градусов. Днем максимальная температура -3 градуса. В середине недели пройдут осадки.

На севере Приволжского округа самые сильные морозы придутся на 17-18 марта. По ночам в регионе до -21 градуса.

Холодная погода сохраняется в Уральском округе. По ночам 15-20 градусов мороза, днем от -5 до нуля. Снегопады дойдут сюда ближе к выходным.

На севере региона морозы еще сильнее - до -27 градусов. В Сибири морозно. В Новосибирской, Томской, Кемеровской области и в Алтайском крае температура 16-21 градус ниже нуля по ночам, днем от 0 - до - 5 градусов. А к выходным дневная температура повысится до нулевой отметки.

В регионах у Байкала по ночам серьезные морозы - 23-27 градусов со знаком минус. К выходным здесь также потеплеет, в отдельных районах до +5 градусов. Осадки в выходные могут быть как в виде снега, так и виде дождя.

На Дальнем Востоке морозно в Якутии - до 30-35 градусов со знаком минус. На юге региона на 10, а то и больше, градусов теплее. К выходным температура повысится еще градусов на пять.