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14.03.2018 17:36
Рубрика: Власть

Слуцкий связал "дело Скрипаля" с выборами президента РФ

Текст: Галина Мисливская

Объявленные британским правительством меры против России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не имеют под собой никаких оснований, а поводом для них могут быть приближающиеся выборы президента России, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: PA via AP
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"Меры, озвученные британским премьером Терезой Мэй, не имеют под собой никакого основания. Это грубейшее попрание здравого смысла и заранее сфабрикованная провокация против России", - цитирует его ТАСС.

Слуцкий не исключил, что демарш Лондона "связан с предстоящими выборами президента, дабы деформировать образ РФ в мировом информационном и политическом пространстве и еще больше подорвать доверие к российским властям".

"Наши ответные меры последуют обязательно, в этом нет никаких сомнений. Какие конкретно, не буду экстраполировать, поскольку этот вопрос лежит в компетенции МИД РФ. Но меры будут приниматься адекватно этой безосновательной провокации" , - добавил Слуцкий.

Фото: AP/PA/Andrew Matthews
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Он также не исключает, что отравление Скрипаля "могло быть устроено и британскими спецслужбами ради того, чтобы еще больше очернить Россию на международной арене". При этом Слуцкий высказался против разрыва дипотношений с Великобританией.

"Моя личная позиция, что разрывать дипотношения со страной, которая играет большую роль в мировой архитектуре, не следует, хотя ответ будет достаточно жестким", - сказал он РИА Новости.

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