Слуцкий связал "дело Скрипаля" с выборами президента РФ

Объявленные британским правительством меры против России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не имеют под собой никаких оснований, а поводом для них могут быть приближающиеся выборы президента России, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Меры, озвученные британским премьером Терезой Мэй, не имеют под собой никакого основания. Это грубейшее попрание здравого смысла и заранее сфабрикованная провокация против России", - цитирует его ТАСС.

Слуцкий не исключил, что демарш Лондона "связан с предстоящими выборами президента, дабы деформировать образ РФ в мировом информационном и политическом пространстве и еще больше подорвать доверие к российским властям".

"Наши ответные меры последуют обязательно, в этом нет никаких сомнений. Какие конкретно, не буду экстраполировать, поскольку этот вопрос лежит в компетенции МИД РФ. Но меры будут приниматься адекватно этой безосновательной провокации" , - добавил Слуцкий.

Он также не исключает, что отравление Скрипаля "могло быть устроено и британскими спецслужбами ради того, чтобы еще больше очернить Россию на международной арене". При этом Слуцкий высказался против разрыва дипотношений с Великобританией.

"Моя личная позиция, что разрывать дипотношения со страной, которая играет большую роль в мировой архитектуре, не следует, хотя ответ будет достаточно жестким", - сказал он РИА Новости.