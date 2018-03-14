Собчак намерена пожаловаться в ЦИК на поведение оппонентов на дебатах

Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что намерена пожаловаться в Центральную избирательную комиссию на поведение ее оппонентов на теледебатах, сообщает ТАСС.

В ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1" в среду Собчак тщетно пыталась выступить в отведенное ей время, поскольку некоторые ее оппоненты говорили одновременно с ней.

"Что за хамство такое? Я буду жаловаться в ЦИК, я считаю, что это несправедливо", - прокомментировала Собчак.

"Эти люди перебивают здесь только меня. Этот человек (лидер ЛДПР Владимир Жириновский - прим. ред.) хамит бесконечно только мне", - сказала кандидат. Она добавила, что пришла на дебаты поговорить со своими избирателями, но политические оппоненты не дают ей этого сделать, лишая отведённого законом эфирного времени.

Собчак потребовала у ведущего дебатов Владимира Соловьева вернуть ей отведенное для выступления время. Он ответил, что правила, установленные ЦИК, запрещают ведущему прерывать кандидатов и менять ход дебатов. "Я считаю, что это ужасно, но таков закон... Я с ужасом думаю о том, что наш избиратель вот это все смотрит, что это тот уровень политической культуры", - заявил Соловьев.