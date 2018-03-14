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Создатели "Игры престолов" пообещали перебить оставшихся персонажей

Новость 14.03.2018, 17:03 | Текст: Олег Усков

То, что в финальном сезоне "Игры престолов", точной даты премьеры которого по-прежнему нет, случится феерия и полнейшее попирание всего и вся - не приходится сомневаться.

Это в очередной раз подтвердило руководство канала HBO, пообещав геноцид для тех героев, кто изловчились дожить до конечных эпизодов саги.  

Фото: kinopoisk.ru
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Издание Variety привело вчера слова Франчески Орси, одного из вице-президентов канала, сулящей, что поклонники насладятся шоу по полной. По словам Франчески, актеры, задействованные в сериале, были шокированы сценарием, поскольку узнали не только про то, что таки умрут, но и о том, как именно. Причем, - подряд, один за другим.

Как рассказала на конференции в Иерусалиме Орси, по завершении чтения сценария все актеры, до этого не имевшие о судьбе своих героев определенного понятия, встали и рукоплескали никак не менее двадцати минут. Рыдая при этом. 

Словом, фанаты не разочаруются. 

Ранее мы писали, что после финала ИП шоураннеры сериала Бениофф и Уайсс займутся новыми "Звездными войнами".

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